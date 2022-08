Rimavská Sobota 1. augusta (TASR) - Na Gemeri opäť na jeden deň sprístupnia vybrané gotické kostoly. Ďalší ročník podujatia Gotická cesta otvorená sa tentoraz zameria na Rimavský okruh, v rámci ktorého môžu návštevníci nazrieť do interiérov sakrálnych pamiatok. TASR o tom za občianske združenie (OZ) Gotická cesta, ktoré je organizátorom podujatia, informoval Vladimír Ondrejovič.



Pripomenul, že klenoty stredovekého sakrálneho umenia predstavia historický Malohont a južný Gemer počas druhej augustovej soboty (13. 8.). V rámci podujatia budú sprístupnené kostoly v obciach Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Kyjatice, Kraskovo, Rimavské Janovce, Malé Teriakovce a Žíp. Otvorené budú od 10.00 do 17.00 h. Centrom diania aktuálneho ročníka sa stane Rimavská Baňa. V rámci programu si môžu ľudia pozrieť napríklad výrobu tradičných hračiek. Predstavia sa aj stredoveká gemerská keramika, liturgické spevy i rekonštrukcia stredovekého života.



Podľa Ondrejoviča lektorský výklad v národných kultúrnych pamiatkach zabezpečia v slovenskom jazyku a na požiadanie aj v angličtine. Ku kostolom OZ Gotická cesta vypraví aj autobusy, ktoré návštevníkov dovezú z Rožňavy alebo z Rimavskej Soboty na všetky miesta podujatia. Navštíviť ich je však možné i individuálne. Vstupné do jednotlivých národných kultúrnych pamiatok je dobrovoľné a ostáva navštívenej farnosti.