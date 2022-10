Na Gemeri otvorili všetky volebné miestnosti včas

Rožňava/Rimavská Sobota/Revúca 29. októbra (TASR) – V regióne Gemer otvorili všetky volebné miestnosti včas a bez problémov. Spojené komunálne voľby sa konajú vo všetkých obciach a mestách okresov Rožňava, Rimavská Sobota i Revúca.



Ako pre TASR uviedol predseda okresnej volebnej komisie v Rožňave Jozef Pisarčík, volebné miestnosti boli včas otvorené vo všetkých 60 obciach okresu i v mestách Rožňava a Dobšiná. "Máme 87 volebných okrskov a päť špeciálnych volebných komisií," dodal Pisarčík. Doplňujúce voľby sa budú konať v obci Hrhov, o sedem kresiel v obecnom zastupiteľstve sa totiž aktuálne uchádza len päť kandidátov.



Spojené voľby v okresoch Rimavská Sobota a Revúca má na starosti okresná volebná komisia v Rimavskej Sobote. Ako pre TASR uviedla predsedníčka komisie Karina Rosiarová, v oboch okresoch boli volebné miestnosti otvorené včas a bez problémov. V okrese Rimavská Sobota je v 104 obciach a mestách Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec vytvorených 151 volebných okrskov. V okrese Revúca s 39 obcami a mestami Revúca, Jelšava a Tornaľa ich je 66.



Doplňujúce voľby na Gemeri sa budú musieť konať aj v obci Petrovce v okrese Rimavská Sobota. Do obecného zastupiteľstva, ktoré má mať päť členov, kandidujú len traja uchádzači.



V sobotu sa na Slovensku prvýkrát konajú v jeden deň voľby do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h, hlasovať je možné len v mieste svojho trvalého bydliska.