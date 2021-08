Na Gemeri si SNP pripomenú mobilizáciou a rekonštrukciou bojov

Revúca/Tisovec 27. augusta (TASR) – V Revúcej a Tisovci si 77. výročie Slovenského národného povstania (SNP) pripomenú podujatím Povstanie v Gemeri. Ako TASR informovala riaditeľka Mestského kultúrneho strediska (MsKS) Revúca Karin Kilíková, oslavy prinesú ukážky mobilizácie do povstania, presun historickej techniky aj rekonštrukciu bojov v sedle Dielik.



„Program začína v Revúcej v piatok o 16.00 h ukážkou mobilizácie do povstania. S tým bude spojená aj slávnostná prísaha povstaleckých vojakov a pietny akt pri pamätníku na námestí a aj pietny akt pri pamätníku generála Rudolfa Viesta,“ priblížila Kilíková. Ako dodala, podvečer je naplánovaný presun povstaleckej kolóny mestom na sedlo Dielik.



Oslavy SNP budú pokračovať v sobotu (28. 8.) v sedle Dielik pri Tisovci. Na návštevníkov tu budú čakať dobové tábory bojujúcich armád aj prezentácia zbraní, uniforiem či výzbroje. Program zakončí historická rekonštrukcia bojov v lokalite, ktorá bola pred 77 rokmi významným dejiskom SNP.



Podujatie so sebou prinesie i dopravné obmedzenia. V Revúcej budú v piatok od 15.45 do 18.45 h čiastočne uzatvorená Remeselnícka a Železničná ulica. Do sedla Dielik sa budú môcť záujemcovia v sobotu (28. 8.) dostať aj kyvadlovou dopravou z Tisovca.



Povstanie v Gemeri organizuje MsKS Revúca spoločne so samosprávou Tisovca, oblastnou organizáciou cestovného ruchu Gemer a Klubom vojenskej histórie Krasnogvardejci.