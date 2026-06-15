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Na Gemeri sprístupnili novú ferratu Hrádok - Mikova železná cesta
Spolufinancovanie vo výške 9800 eur zabezpečila spoločnosť Slovenské magnezitové závody, Jelšava.
Autor TASR
Jelšava 15. júna (TASR) - Región Gemera ponúka milovníkov turistiky a adrenalínu novú atrakciu - ferratu Hrádok - Mikova železná cesta, ktorá prináša návštevníkom regiónu možnosť vystúpiť na vrch Hrádok novým, dobrodružným a zároveň bezpečným spôsobom. TASR o tom informoval Ján Ulický, destinačný koordinátor oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Gemer s tým, že nová atrakcia má zatraktívniť lokalitu, rozšíriť možnosti aktívneho trávenia voľného času a zároveň podporiť návštevnosť regiónu.
Ako priblížil, ferrata vedie skalným masívom nad hotelom a ponúka jedinečné výhľady na okolité pohoria. „Via ferrata Hrádok rozšíri už teraz bohatú ponuku zážitkov na Gemeri a podporí rast cestovného ruchu v okolí Jelšavy. Veríme, že pritiahne aktívnych návštevníkov a predovšetkým rodiny s deťmi, keďže je naozaj bezpečná a vhodná aj pre menších turistov, ktorí len začínajú objavovať hory,“ uviedol pri príležitosti jej otvorenia Jaroslav Hric z OOCR Gemer s tým, že v jej blízkosti môžu návštevníci napríklad spoznať Ochtinskú aragonitovú jaskyňu či Coburgovský kaštieľ.
Trasa je navrhnutá v náročnosti B/C, čím ponúka atraktívny zážitok pre rekreačných turistov aj skúsenejších návštevníkov so základnými skúsenosťami s pohybom na ferratách. Návštevníci, ktorí nevlastnia vlastné vybavenie na pohyb po zaistených cestách, si budú môcť ferratové súpravy zapožičať v blízkom hoteli.
Projekt realizovali vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry BBSK prostredníctvom členského príspevku v OOCR Gemer vo výške 8800 eur. Spolufinancovanie vo výške 9800 eur zabezpečila spoločnosť Slovenské magnezitové závody, Jelšava.
Ako priblížil, ferrata vedie skalným masívom nad hotelom a ponúka jedinečné výhľady na okolité pohoria. „Via ferrata Hrádok rozšíri už teraz bohatú ponuku zážitkov na Gemeri a podporí rast cestovného ruchu v okolí Jelšavy. Veríme, že pritiahne aktívnych návštevníkov a predovšetkým rodiny s deťmi, keďže je naozaj bezpečná a vhodná aj pre menších turistov, ktorí len začínajú objavovať hory,“ uviedol pri príležitosti jej otvorenia Jaroslav Hric z OOCR Gemer s tým, že v jej blízkosti môžu návštevníci napríklad spoznať Ochtinskú aragonitovú jaskyňu či Coburgovský kaštieľ.
Trasa je navrhnutá v náročnosti B/C, čím ponúka atraktívny zážitok pre rekreačných turistov aj skúsenejších návštevníkov so základnými skúsenosťami s pohybom na ferratách. Návštevníci, ktorí nevlastnia vlastné vybavenie na pohyb po zaistených cestách, si budú môcť ferratové súpravy zapožičať v blízkom hoteli.
Projekt realizovali vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry BBSK prostredníctvom členského príspevku v OOCR Gemer vo výške 8800 eur. Spolufinancovanie vo výške 9800 eur zabezpečila spoločnosť Slovenské magnezitové závody, Jelšava.