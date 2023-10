Na Gemeri v kostoloch začína festival Pro musica nostra Gemeriensi

Zvolen 1. októbra (TASR) - Do regiónov Gemera a Malohontu a do tamojších kostolov na Gotickej ceste opäť zavíta festival klasickej hudby Pro musica nostra Gemeriensi. Obyvatelia a návštevníci Kraskova, Rožňavy, Ochtinej, Krásnohorského Podhradia, Plešivca, Štítnika a Rimavského Brezova si môžu počas prvého októbrového týždňa vychutnať zážitok z obdivovania architektonických pokladov Slovenska, doplnený o výnimočné hudobné programy.



"Chceme predstaviť zaujímavú hudbu minulých storočí i nedávnej doby pre rôzne, nie vždy štandardné nástrojové obsadenia v pozoruhodných priestoroch," informoval Igor Valentovič, riaditeľ Hudobného centra, ktoré festival organizuje.



Na otváracom koncerte v pondelok (2.10.) v evanjelickom kostole v Kraskove ponúknu gitarista Adam Svitač a violončelista Petr Nouzovský pestrý program zložený z diel autorov ako Antonio Vivaldi, Franz Schubert, Camille Saint-Saëns či Maurice Ravel.



V Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave zaznejú v utorok (3.10.) diela majstrov polyfónnej hudby 16. storočia Orlanda di Lassa, Heinricha Isaaca, Hansa Hasslera, Philippa de Monte, Heinricha Fincka, Salamona Rossiho a Jana Sweelincka v interpretácii vokálneho súboru Corvina Consort z Maďarska.



Dejiskom tretieho festivalového koncertu v stredu (4.10.) bude evanjelický kostol v Ochtinej. Slovensko-maďarský súbor starej hudby Ensemble Thesaurus Musicum poteší publikum komornou hudbou velikánov talianskej a francúzskej barokovej hudby.



Ojedinelý projekt Mikiho a Nory Skuta s pôvodným názvom The Future Symphonic Orchestra Mikiho Skutu zaznie v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí vo štvrtok (5.10.).



V piatok (6.10.) budú v kostole reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci znieť podmanivé škótske melódie v podaní poľsko-škótskeho komorného súboru Celtic Triangle.



V evanjelickom kostole v Štítniku bude v sobotu (7.10.) originálny program Enikö Ginzery a Andrása Fejéra s nevšednou kombináciou hudobných nástrojov - cimbalu a pozauny.



Na záver tretieho ročníka medzinárodného hudobného festivalu Pro musica nostra Gemeriensi zaznie v nedeľu (8.10.) program v podaní flautistiek Tami Krausz, Radky Kubínovej a klaviristky Petry Matějovej v ďalšom kostolíku s unikátnymi nástennými maľbami - v evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove.