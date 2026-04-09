Taraba: Na gemeri vybudujú novú kanalizáciu za vyše 14 miliónov eur
Vybudovanie čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej siete má byť podľa rezortu ukončené do mája 2027.
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Nová čistiareň odpadových vôd a kanalizácia pribudne pre obyvateľov obcí Rochovce, Slavošovce a Čierna Lehota v Rožňavskom okrese. Investíciu za viac ako 14 miliónov eur ohlásil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) spoločne s generálnym riaditeľom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) Stanislavom Prcúchom. Informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.
Celková schválená výška oprávnených výdavkov projektu predstavuje viac ako 14,6 milióna eur, výška nenávratného finančného príspevku viac ako 13,5 milióna eur. VVS sa na projekte bude podieľať sumou približne 1,1 milióna eur. Vybudovanie čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej siete má byť podľa rezortu ukončené do mája 2027.
Investície ohlásené za ostatné mesiace len na východnom Slovensku podľa Tarabu presahujú 110 miliónov eur, pričom ich zoznam sa aktuálne rozširuje o gemerský región. „Čo je však dôležité, tu žijúcim občanom sa až takmer deväťnásobne znížia náklady za likvidáciu odpadových vôd oproti súčasnosti,“ zdôraznil.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na vodárenský projekt predložila na ministerstvo VVS, a. s., ktorá splnila všetky zákonné požiadavky na získanie nenávratného finančného príspevku. „Práve výstavba splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd pre aglomeráciu Rochovce významne pomáha splácať investičný dlh vo vodárenstve, obzvlášť na juhovýchode Slovenska. V každej z obcí - Rochovce, Slavošovce a Čierna Lehota, sa vybuduje nová kanalizačná sieť plus v obci Rochovce sa vybuduje nová čistiareň odpadových vôd pre spádovú oblasť troch obcí,“ priblížil generálny riaditeľ VVS.
Novovybudovaná kanalizačná infraštruktúra v dĺžke takmer desať kilometrov bude kapacitne pripravená odvádzať odpadové vody až pre 3100 obyvateľov. „Realizácia projektu, na ktorý čakáme vyše desať rokov, prinesie skutočné zlepšenie ekologickej situácie na Gemeri, umožní bezpečné odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, zlepší kvalitu podzemných a povrchových vôd a rovnako zvýši kvalitu života našich obyvateľov, a to vrátane rómskych komunít,“ skonštatoval starosta obce Rochovce Stanislav Levrinc.
