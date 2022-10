Na Gemeri začali mapovanie umeleckých diel z obdobia socializmu

Revúca 23. októbra (TASR) – Na Gemeri vo štvrtok (20. 10.) začali mapovanie umeleckých diel z obdobia socializmu. Do projektu sa môže zapojiť i verejnosť, jeho výsledkom bude tlačená mapa so zabudnutými a málo známymi umeleckými dielami z celého regiónu. Pre TASR to uviedla riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Revúcej a projektová manažérka Mesta kultúry Revúca 2022 Karin Kilíková.



Mapovanie umeleckých diel sa realizuje v mestách Revúca, Rožňava, Dobšiná, Tisovec, Hnúšťa, Jelšava i okolitých obciach. Po dielach môže pátrať i verejnosť, sochy, plastiky, mozaiky, maľby či reliéfy je možné s polohou a fotografiou diela nahlasovať na adrese sochy@prepninarevucu.sk.



"Možno mnohí budú prekvapení, že tu máme skutočne hodnotné umelecké diela. Máme tu diela od Imricha Vaneka, Márie Bartuszovej či od pána Havrilu. Sú tu diela, ktoré stoja za zmienku a propagáciu a určite budú aj ďalšie, o ktorých sa dozvieme práve vďaka tomuto mapovaniu," uviedla Kilíková.



Zabudnuté umelecké diela budú následne v prvej polovici novembra dokumentovať a fotografovať odborníci na umenie Gabriela Garlátyová a Mátyás Zagiba spoločne so študentmi z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. "Diela chceme nielen zmapovať, ale ich aj dostávať do povedomia a nadviazať na to neskôr propagáciou a kultúrnou tematickou trasou pre cestovný ruch," priblížila Kilíková. Ako dodala, výsledkom projektu bude tlačená mapa s umeleckými dielami Gemera a Malohontu z obdobia socializmu, ktoré doposiaľ neboli súhrnne zmapované.



Mapovanie umenia na Gemeri je súčasťou projektu Mesto kultúry Revúca 2022. Samospráva v rámci neho pripravila 150 podujatí, ktoré potrvajú až do 31. mája 2023. Revúca je v poradí štvrtým mestom s národným titulom Mesto kultúry, grantový program vyhlasuje Fond na podporu umenia.