< sekcia Regióny
Na Gemerskej ulici v Košiciach vzniká cestička pre chodcov a cyklistov
Trasa bude vedená v mierne svahovitom teréne s prevýšením 22 metrov.
Autor TASR
Košice 20. augusta (TASR) - Mesto Košice začalo s výstavbou spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na Gemerskej ulici v úseku medzi Rastislavovou a Alejovou ulicou. Ako informuje mesto na svojej webovej stránke, stavba je financovaná z plánu obnovy a mala by byť dokončená do siedmich mesiacov, teda najneskôr v marci 2026.
„Na Gemerskej ulici začíname budovať bezpečnú a prístupnú cestičku s celkovou dĺžkou 557 metrov, umožňujúcu pohodlný prechod pre chodcov aj cyklistov. Blízkosť obytnej zóny zaručuje aj dobrú dopravnú prístupnosť zo Železníkov, z Alejovej, Ostrovského, Rastislavovej a ďalších ulíc,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček.
Trasa bude vedená v mierne svahovitom teréne s prevýšením 22 metrov. Súčasťou projektu sú schodiská a rampy pre bezbariérový pohyb, ako aj dva priechody pre chodcov a cyklistov doplnené o prvky pre nevidiacich. Projekt v hodnote 245.796 eur realizuje firma Astex, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s najnižšou ponukou. Tá bola o 31 percent nižšia než predpokladaná hodnota zákazky.
Mesto plánuje pokračovať v rozširovaní cyklistickej infraštruktúry s podporou eurofondov. V rámci Programu Slovensko chce podať žiadosti na financovanie ďalších úsekov. Medzi pripravovanými projektmi je napríklad cyklochodník Cvičná skala - Alpinka s rozpočtom takmer 5,5 milióna eur, ktorý by sa mal realizovať v roku 2026.
V povoľovacom procese je aj cyklochodník Mončí potok v mestskej časti Ťahanovce s predpokladanými nákladmi 250.000 eur. Ďalšie projekty sa pripravujú na úsekoch Popradská - Toryská, Barca - Šebastovce a z Keldišovej ulice v mestskej časti Krásna.
„Na Gemerskej ulici začíname budovať bezpečnú a prístupnú cestičku s celkovou dĺžkou 557 metrov, umožňujúcu pohodlný prechod pre chodcov aj cyklistov. Blízkosť obytnej zóny zaručuje aj dobrú dopravnú prístupnosť zo Železníkov, z Alejovej, Ostrovského, Rastislavovej a ďalších ulíc,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček.
Trasa bude vedená v mierne svahovitom teréne s prevýšením 22 metrov. Súčasťou projektu sú schodiská a rampy pre bezbariérový pohyb, ako aj dva priechody pre chodcov a cyklistov doplnené o prvky pre nevidiacich. Projekt v hodnote 245.796 eur realizuje firma Astex, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s najnižšou ponukou. Tá bola o 31 percent nižšia než predpokladaná hodnota zákazky.
Mesto plánuje pokračovať v rozširovaní cyklistickej infraštruktúry s podporou eurofondov. V rámci Programu Slovensko chce podať žiadosti na financovanie ďalších úsekov. Medzi pripravovanými projektmi je napríklad cyklochodník Cvičná skala - Alpinka s rozpočtom takmer 5,5 milióna eur, ktorý by sa mal realizovať v roku 2026.
V povoľovacom procese je aj cyklochodník Mončí potok v mestskej časti Ťahanovce s predpokladanými nákladmi 250.000 eur. Ďalšie projekty sa pripravujú na úsekoch Popradská - Toryská, Barca - Šebastovce a z Keldišovej ulice v mestskej časti Krásna.