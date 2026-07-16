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Na golfe vo V. Úľanoch súťažili klienti zariadení sociálnych služieb

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na prvom ročníku podujatia s názvom Golf zbližuje si 103 súťažiacich zmeralo sily v golfe, footgolfe a discgolfe.

Autor TASR
Veľké Úľany 16. júla (TASR) - Na golfovom ihrisku vo Veľkých Úľanoch (okres Galanta) súťažili v utorok 14. júla klienti z 21 zariadení sociálnych služieb zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. V tímovej súťaži zvíťazilo družstvo Domova sociálnych služieb Bojková. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

„Pozvanie prijalo až 14 našich župných zariadení sociálnych služieb, ku ktorým sa pridali aj kolegovia z iných krajov a zo zahraničia. Dokazuje to, že dobré nápady nepoznajú hranice a k rozvoju kraja neodmysliteľne patrí aj starostlivosť o ľudí so zdravotným znevýhodnením,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Na prvom ročníku podujatia s názvom Golf zbližuje si 103 súťažiacich zmeralo sily v golfe, footgolfe a discgolfe. S technikou hry im pomáhali herec Peter Batthyány a hokejista Marek Hrivík. „Spoločné chvíle na ihrisku priniesli nielen športový zážitok, ale aj veľa radosti a pozitívnych emócií, ktoré sú pre našich klientov tou najväčšou odmenou,“ zhodnotil riaditeľ hostiteľského Centra sociálnych služieb Jahodná Alexander Tirinda.
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