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Na golfe vo V. Úľanoch súťažili klienti zariadení sociálnych služieb
Na prvom ročníku podujatia s názvom Golf zbližuje si 103 súťažiacich zmeralo sily v golfe, footgolfe a discgolfe.
Autor TASR
Veľké Úľany 16. júla (TASR) - Na golfovom ihrisku vo Veľkých Úľanoch (okres Galanta) súťažili v utorok 14. júla klienti z 21 zariadení sociálnych služieb zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. V tímovej súťaži zvíťazilo družstvo Domova sociálnych služieb Bojková. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Pozvanie prijalo až 14 našich župných zariadení sociálnych služieb, ku ktorým sa pridali aj kolegovia z iných krajov a zo zahraničia. Dokazuje to, že dobré nápady nepoznajú hranice a k rozvoju kraja neodmysliteľne patrí aj starostlivosť o ľudí so zdravotným znevýhodnením,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Na prvom ročníku podujatia s názvom Golf zbližuje si 103 súťažiacich zmeralo sily v golfe, footgolfe a discgolfe. S technikou hry im pomáhali herec Peter Batthyány a hokejista Marek Hrivík. „Spoločné chvíle na ihrisku priniesli nielen športový zážitok, ale aj veľa radosti a pozitívnych emócií, ktoré sú pre našich klientov tou najväčšou odmenou,“ zhodnotil riaditeľ hostiteľského Centra sociálnych služieb Jahodná Alexander Tirinda.
„Pozvanie prijalo až 14 našich župných zariadení sociálnych služieb, ku ktorým sa pridali aj kolegovia z iných krajov a zo zahraničia. Dokazuje to, že dobré nápady nepoznajú hranice a k rozvoju kraja neodmysliteľne patrí aj starostlivosť o ľudí so zdravotným znevýhodnením,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Na prvom ročníku podujatia s názvom Golf zbližuje si 103 súťažiacich zmeralo sily v golfe, footgolfe a discgolfe. S technikou hry im pomáhali herec Peter Batthyány a hokejista Marek Hrivík. „Spoločné chvíle na ihrisku priniesli nielen športový zážitok, ale aj veľa radosti a pozitívnych emócií, ktoré sú pre našich klientov tou najväčšou odmenou,“ zhodnotil riaditeľ hostiteľského Centra sociálnych služieb Jahodná Alexander Tirinda.