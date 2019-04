VIDEO: Na Gorkého ulici v Bratislave vybuchol plyn

Pravdepodobnou príčinou poškodenia plynového potrubia boli výkopové práce. Na mieste zasahuje 30 hasičov zo všetkých bratislavských hasičských staníc.

Bratislava 2. apríla (TASR) - Požiar po výbuchu plynu na Gorkého ulici v bratislavskom Starom Meste sa podarilo zlikvidovať. Hasiči požiarisko naďalej ochladzujú, ulica je úplne uzavretá. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



"Hasiči momentálne vykonávajú v okolí kontrolné merania, avšak zvýšené hodnoty plynu neboli namerané," uviedla Farkasová. Pri odvetrávaní priestorov používajú pretlakový ventilátor. Záchranári na mieste ošetrili dvoch mužov. "Prvý z nich utrpel viaceré poranenia celého tela, druhý zranenie chrbtice. Oboch transportovali do nemocnice pri vedomí a v stabilizovanom stave," povedala Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.







"Hliadky Policajného zboru momentálne vykonávajú potrebné úkony smerujúce k zabezpečeniu ochrany života a zdravia občanov. S prihliadnutím na okolnosti tejto udalosti došlo k uzavretiu tejto ulice a bola nariadená evakuácia okolitých budov v potrebnom rozsahu," informuje polícia na sociálnej sieti. Bližšie informácie poskytne neskôr. Dočasne je z tejto oblasti odklonená aj MHD. Týka sa to električkových liniek 4 a 8.







K výbuchu plynu došlo v utorok po 10. h. Pravdepodobnou príčinou poškodenia plynového potrubia boli výkopové práce. Na mieste zasahuje 30 hasičov zo všetkých bratislavských hasičských staníc so siedmimi kusmi hasičskej techniky.