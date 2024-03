Na Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene budú žiaci vzdelávať učiteľov

Zvolen 26. marca (TASR) - Na Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene oslávia Deň učiteľov netradične. Tamojší gymnazisti si pripravili pre pedagógov zábavné popoludnie, v rámci ktorého sa na chvíľu pedagógovia stanú žiakmi a naopak. TASR o tom informovala PR manažérka Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Eva Sládková.



Hravé popoludnie vymysleli dvaja nadšenci vzdelávania o envirotémach - študenti Ema Kubincová a Samuel Valko. Pedagógov plánujú hravou formou vzdelávať o elektroodpade a jeho toxicite. Popoludnie pre pedagógov deti spestria únikovou či dobble hrou, pexesom a aj kvízom.



"Myslím si, že je to veľmi málo komunikovaná oblasť, ktorá si zaslúži, aby bola spomínaná viac. Málokto rozmýšľa pri kúpe nového mobilu či novej kosačky o tom, aký to má dosah nielen na peňaženku, ale aj na prírodu. Takže v každom veku je dôležité rozvíjať vedomosti v tejto oblasti," vysvetlil Valko.



Študenti pripravili hravé popoludnie pod vedením učiteľa Pavla Krnáča, s ktorým sa environmentálnym témam venujú. U svojich spolužiakov v rámci rovesníckeho vzdelávania mali dosiaľ vždy úspech a veria, že podobne to osloví aj pedagógov.



"Vzdelávanie o elektroodpade vnímam ako tému aktuálnu a veľmi dôležitú pre budúcnosť mladých ľudí a spoločnosti celkovo. Najviac ich zaujalo, kde všade sa s elektrospotrebičmi stretávajú a berú to ako úplnú samozrejmosť. A koľko prvkov obsahuje len bežný mobil, čo má dosah na prírodu nielen ako odpad, ale aj pri samotnej výrobe mobilu," skonštatoval Krnáč.



Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene sa témam venuje pod odborným dohľadom mimovládnej organizácie Živica. Zapojilo sa totiž do projektu ElektroodpadDopad. "Projekt je obľúbený práve preto, že sa deti učia vlastnými aktivitami. Takéto vzdelávanie pedagógov je však úplne výnimočné a som rada, že zvolenskí gymnazisti vyšli zo svojej konformnej zóny a snažia sa o zmenu myslenia nielen u spolužiakov," dodala manažérka projektu ElektroodpadDopad z CEEV Živica Lesanka Blažencová.