Na Gymnáziu M. Hrebendu v Hnúšti doštudujú tento rok poslední žiaci

Hnúšťa 19. februára (TASR) – Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti v okrese Rimavská Sobota po 90 rokoch ukončí svoju činnosť. Na škole študuje posledných deväť študentov, maturantov, ktorí budú jej poslednými absolventmi. Pre TASR to uviedla Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom školy.



Posledných deväť študentov hnúštianskeho gymnázia čaká v aktuálnom školskom roku záverečná maturitná skúška. Zriaďovateľ školy žiakom garantuje doštudovať v plnom rozsahu v odbore, aký si pôvodne vybrali.



"Škola je už aktuálne v útlme, najmä z dôvodu dlhodobého nezáujmu o štúdium na tejto škole zo strany žiakov a rodičov a tiež preto, že ministerstvo školstva stanovilo počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 na nulu," uviedla Štepáneková. Ako dodala, keďže škola už v nasledujúcom školskom roku nebude mať žiadnych žiakov, existencia inštitúcie stráca opodstatnenie.



"Pre žiakov mesta Hnúšťa bude naďalej dostupné neďaleké Gymnázium Ivana Kraska -Ivan Krasko Gimnázium v Rimavskej Sobote, Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej či Evanjelické gymnázium v Tisovci," skonštatovala Štepáneková. V zriaďovateľskej pôsobnosti kraja v Hnúšti funguje aj Stredná odborná škola, ktorá vzdeláva budúcich mechanikov, stolárov, tesárov či strojárov.



História Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti siaha do roku 1933, keď v meste vznikla štátna meštianska škola, ktorá je predchodcom gymnázia. Škola nesie meno národného buditeľa, ktorý prežil podstatnú časť svojho života v dedine Hačava, dnes miestnej časti Hnúšte. BBSK chce aby budova školy naďalej slúžila verejnoprospešnému účelu, o jej ďalšom využití rokuje aj s miestnou samosprávou.