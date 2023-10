Na gymnáziu v Michalovciach pribudli športoviská za skoro 300.000 eur

Michalovce 3. októbra (TASR) - Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach otvorilo nové vonkajšie športoviská takmer za 300.000 eur. Ako TASR informoval Košický samosprávny kraj (KSK), rekonštrukciou vzniklo päť moderných a bezpečných prvkov športovej infraštruktúry.



Gymnázium pred 15 rokmi otvorilo novú telocvičňu - športovú halu, v súčasnosti však už nemala vonkajší areál vhodný na športovanie. "Vďaka rekonštrukcii tu vzniklo basketbalové, volejbalové aj futbalové ihrisko. Okrem toho sa tu nachádzajú aj prvky pre atletické disciplíny, a to rozbežisko na skok do diaľky a trojskok, ako aj atletická rovinka. Všetky prvky spĺňajú najvyššie normy, čo sa týka bezpečnosti aj kvality," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Približne polovicu z nákladov na rekonštrukciu poskytol z verejných zdrojov Fond na podporu športu, zvyšnú časť financoval KSK zo svojho rozpočtu.



"V súčasnosti, keď sa veľa diskutuje o podpore telesnej výchovy a pohybových aktivít žiakov, je to pre nás veľký benefit, zvlášť, keď pôvodný športový areál nevyhovoval našim potrebám. Nové športoviská budú primárne slúžiť pre žiakov gymnázia," uviedla riaditeľka školy Katarína Olšavová. Podľa jej slov ho však v čase mimo vyučovacích hodín budú môcť využívať aj športové kluby, konkrétne MFK Zemplín, 1. BK Michalovce, Iuventa Michalovce či HK Dukla Ingema Michalovce, s ktorými škola spolupracuje pri príprave talentovanej mládeže v rámci športu.



"Areál chceme sprístupniť aj verejnosti organizáciou športových podujatí, turnajov, pretekov a iných podujatí spojených s pohybovo-rekreačnou aktivitou," dodala.



Uvedené gymnázium je najväčšou strednou školou na Zemplíne a jednou z najväčších v kraji, v súčasnosti ju navštevuje takmer 600 žiakov.