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Na Háji Nicovô pribudne nový moderný cykloturistický prístrešok
Výstavba nového altánku tvoreného z oceľovej konštrukcie pokrytej trvácnym drevom z červeného smreka potrvá približne do polovice septembra.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 19. augusta (TASR) - V lokalite Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši pribudne nový moderný cykloturistický prístrešok s doplnkovým mobiliárom. Nový prístrešok nahradí pôvodný drevený altánok a bude okrem iného slúžiť aj ako fotopoint na veľmi navštevovanom mieste s výhľadom na mesto Liptovský Mikuláš, Liptovskú Maru a okolité pohoria. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov o tom informovala na sociálnej sieti.
Výstavba nového altánku tvoreného z oceľovej konštrukcie pokrytej trvácnym drevom z červeného smreka potrvá približne do polovice septembra. V tesnej blízkosti prístrešku na vyhľadávanom vyhliadkovom mieste pri parkovisku na Háji Nicovô tiež osadia nové cyklostojany a zrenovujú aj schody času.
Pôvodný drevený altánok bol v uplynulých dňoch demontovaný. „Po generálnej oprave a výmene drevených dielov zvetraných a poškodených poveternostnými vplyvmi nájde opätovné využitie v novej lokalite v rámci komunitnej záhrady v mestskej časti Podbreziny,“ uviedli z OOCR.
Aktivita je realizovaná v rámci kooperačného projektu OOCR Region Liptov v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Žilinský turistický kraj a s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. „Jej cieľom je skvalitnenie produktu cykloturistiky v našom regióne, poskytnutie vyššieho komfortu návštevníkom počas výletov a zlepšenie imidžu destinácie Liptov vďaka moderným a vizuálne jednotným prvkom drobnej architektúry,“ doplnili.
Výstavba nového altánku tvoreného z oceľovej konštrukcie pokrytej trvácnym drevom z červeného smreka potrvá približne do polovice septembra. V tesnej blízkosti prístrešku na vyhľadávanom vyhliadkovom mieste pri parkovisku na Háji Nicovô tiež osadia nové cyklostojany a zrenovujú aj schody času.
Pôvodný drevený altánok bol v uplynulých dňoch demontovaný. „Po generálnej oprave a výmene drevených dielov zvetraných a poškodených poveternostnými vplyvmi nájde opätovné využitie v novej lokalite v rámci komunitnej záhrady v mestskej časti Podbreziny,“ uviedli z OOCR.
Aktivita je realizovaná v rámci kooperačného projektu OOCR Region Liptov v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Žilinský turistický kraj a s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. „Jej cieľom je skvalitnenie produktu cykloturistiky v našom regióne, poskytnutie vyššieho komfortu návštevníkom počas výletov a zlepšenie imidžu destinácie Liptov vďaka moderným a vizuálne jednotným prvkom drobnej architektúry,“ doplnili.