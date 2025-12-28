< sekcia Regióny
Na historickom balkóne v Košiciach ožijú legendárne divadelné scény
Riaditeľ múzea Dominik Béreš uviedol, že návštevníci sa naň môžu tešiť o 17.00 h na Námestí Maratónu mieru.
Autor TASR
Košice 28. decembra (TASR) - Na historickom múzejnom balkóne v Košiciach v nedeľu podvečer ožijú legendárne divadelné scény. Východoslovenské múzeum totiž pripravilo štvrtý ročník Silvestrovského živého orloja. Riaditeľ múzea Dominik Béreš uviedol, že návštevníci sa naň môžu tešiť o 17.00 h na Námestí Maratónu mieru.
Z balkóna historickej múzejnej budovy Východoslovenského múzea sa symbolicky pootvorí „divadelná opona“ a do epicentra mesta vstúpia najznámejšie svetové scény „dosiek, ktoré znamenajú svet“. Béreš pripomenul, že v podobe dvanástich oživených obrazov, ako sa na pravý orloj patrí, ponúkne múzeum jedinečné spojenie divadla, histórie a výnimočnej atmosféry konca roka.
„Silvestrovský živý orloj z múzea sa stal pevnou súčasťou ponuky múzejných podujatí a teší nás, že aj tento rok môžeme návštevníkom ponúknuť zážitok, ktorý spája divadlo, múzeum a verejný priestor. A v tomto spojení to tento rok vôbec nie je náhoda,“ priblížil riaditeľ, ktorý reagoval na aktuálne významné jubileá košického divadelníctva.
Po skončení orloja múzeum pozýva malých aj veľkých návštevníkov na nočnú prehliadku zákutí Historickej budovy. Stretnú sa počas nej s hrdinami už odhalených divadelných scén, avšak v inej pozícii. V tento večer ostanú umelecko-historické expozície a výstavy na chvíľu v úzadí. „Chceme návštevníkom umožniť nahliadnuť do múzea trochu inak - po zotmení, s príbehom a s postavami, ktoré poznajú z divadelného sveta,“ doplnil Béreš.
Súčasťou večera bude aj novinka. Múzeum pre návštevníkov po prvýkrát odhalí najnovšiu výstavu s názvom „Divadlo v múzeu, múzeum v divadle“, ktorá interaktívnou a multimediálnou formou poukazuje na to, že Košice sú významným kultúrnym uzlom so 125-ročnou divadelnou tradíciou. Zároveň si pripomína 80. výročie vzniku košického Národného divadla. Na tomto projekte spolupracuje okrem múzea a národného divadla aj Košický samosprávny kraj a Fakulta umení Technickej univerzity.
Z balkóna historickej múzejnej budovy Východoslovenského múzea sa symbolicky pootvorí „divadelná opona“ a do epicentra mesta vstúpia najznámejšie svetové scény „dosiek, ktoré znamenajú svet“. Béreš pripomenul, že v podobe dvanástich oživených obrazov, ako sa na pravý orloj patrí, ponúkne múzeum jedinečné spojenie divadla, histórie a výnimočnej atmosféry konca roka.
„Silvestrovský živý orloj z múzea sa stal pevnou súčasťou ponuky múzejných podujatí a teší nás, že aj tento rok môžeme návštevníkom ponúknuť zážitok, ktorý spája divadlo, múzeum a verejný priestor. A v tomto spojení to tento rok vôbec nie je náhoda,“ priblížil riaditeľ, ktorý reagoval na aktuálne významné jubileá košického divadelníctva.
Po skončení orloja múzeum pozýva malých aj veľkých návštevníkov na nočnú prehliadku zákutí Historickej budovy. Stretnú sa počas nej s hrdinami už odhalených divadelných scén, avšak v inej pozícii. V tento večer ostanú umelecko-historické expozície a výstavy na chvíľu v úzadí. „Chceme návštevníkom umožniť nahliadnuť do múzea trochu inak - po zotmení, s príbehom a s postavami, ktoré poznajú z divadelného sveta,“ doplnil Béreš.
Súčasťou večera bude aj novinka. Múzeum pre návštevníkov po prvýkrát odhalí najnovšiu výstavu s názvom „Divadlo v múzeu, múzeum v divadle“, ktorá interaktívnou a multimediálnou formou poukazuje na to, že Košice sú významným kultúrnym uzlom so 125-ročnou divadelnou tradíciou. Zároveň si pripomína 80. výročie vzniku košického Národného divadla. Na tomto projekte spolupracuje okrem múzea a národného divadla aj Košický samosprávny kraj a Fakulta umení Technickej univerzity.