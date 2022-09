Na historických hniezdiskách sokola rároha pribúdajú nové búdky

Nové Zámky 22. septembra (TASR) - Západoslovenská distribučná, a. s., (ZSD) v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku realizuje inštaláciu 20 nových hniezdnych búdok určených pre sokola rároha. Búdky sú umiestnené premiérovo na stožiaroch distribučných vedení 110 kV napätia v oblasti nížin medzi Novými Zámkami a Štúrovom. Hniezdne búdky sa doteraz inštalovali takmer výhradne na stožiare prenosovej sústavy a aj vďaka nim sa slovenská populácia sokola rároha v posledných rokoch teší pozitívnemu trendu, skonštatoval Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.



Inštalácia búdok je súčasťou medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky. "Hniezdne búdky umiestnime aj do území s historickým výskytom tohto druhu, z ktorých v nedávnej minulosti vymizol. Ide o lokality v blízkosti hraníc s Maďarskom, kde sa nachádzajú distribučné vedenia vhodné pre osadenie búdok. Naším cieľom je, aby došlo ku kontinuálnemu prepojeniu slovenskej populácie s početnejšou maďarskou populáciou," povedal Chavko. Prepojením hniezdnej populácie podľa predpokladov dôjde k zvýšeniu jej stability, a tiež k návratu do pôvodných biotopov.



S inštaláciou podobných búdok na stožiare distribučných vedení v správe ZSD má spoločnosť skúsenosti od roku 2019, kedy začala pilotne osádzať búdky pre menšie druhy dravcov. Doposiaľ bolo osadených takmer sto takýchto búdok. "Búdky určené pre sokola rároha sú oveľa väčšie, inštalácia je technicky náročnejšia, nakoľko bolo potrebné navrhnúť špeciálnu nosnú plošinu pre jej uchytenie na stožiar," skonštatovala Zuzana Lančaričová z Enviro tímu ZSD.



Hniezdne teritóriá sokola rároha sú podľa jej slov súčasťou vybraných lokalít s najvyššou prioritou pre realizáciu opatrení na zvýšenie bezpečnosti našich vedení pre dosadajúce vtáctvo. "Počas obdobia trvania projektu ekologizujeme viac ako 800 stĺpov napätia 22 kV, a to formou montáže prvkov zabraňujúcich zraneniam vtákov elektrickým prúdom na konštrukciách – tzv. ekochráničiek. Za obdobie dlhoročnej vzájomnej spolupráce ide na západnom Slovensku už o tisíce stĺpov, ktoré sú pre vtáctvo bezpečné a každoročne k ním pribúdajú nové," potvrdila Lančaričová.



Sokol rároh má najpočetnejšie zastúpenie v ázijských krajinách, európska populácia sa odhaduje na 430 až 630 párov hniezdiacich v Rakúsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, Chorvátsku, Česku, Moldavsku a na Slovensku či Ukrajine. Na Slovensku bolo tento rok zaznamenaných rekordných 48 párov, ktoré spolu vyviedli 163 mláďat. Prevažná väčšina slovenskej populácie sa sústreďuje na západnom Slovensku, na východnom Slovensku zahniezdilo len päť párov, ktoré vyviedli 19 mláďat. Ešte v 90. rokoch hniezdilo na Slovensku len 12 párov, a to najmä z dôvodu nedostatočnej ponuky hniezd v prirodzených podmienkach, v ktorých sokoly nenachádzali priaznivé podmienky pre rozmnožovanie.