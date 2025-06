Na hladinu Štrbského plesa spustili člnky

Štrbské Pleso 6. júna (TASR) - Na Štrbskom plese v piatok spustili na hladinu jazera člny po zimnej prestávke. Pre návštevníkov je pripravených 20 člnov. Ako uviedol obchodný a marketingový manažér horského strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský, ide o jednu z najobľúbenejších letných atrakcií.



„História člnkovania na Štrbskom plese siaha 140 rokov dozadu. V modernej histórii Štrbského plesa člnkujeme už 18. sezónu,“ doplnil. K dispozícii sú rôzne veľkosti, a to trojmiestne, štvor- aj päťmiestne člny. Súčasťou ponuky je svadobný čln, ktorý je podľa prevádzkovateľov ideálny na romantické fotenie priamo na hladine Štrbského plesa. „Je to naozaj veľmi romantická a pohodová aktivita, pri ktorej sa zabavia rodiny s deťmi, zaľúbené páry aj jednotlivci po túre vo Vysokých Tatrách,“ dodal Brodanský.



Prevádzková doba je denne do od 10.00 do 18.00 h, pričom posledná plavba je možná o 17.00 h. Pri nevhodných poveternostných podmienkach môže byť prevádzka dočasne prerušená.