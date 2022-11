Na Hlavné námestie v Bratislave privezú v stredu vianočný stromček

Bratislava 1. novembra (TASR) - Na Hlavné námestie v Bratislave privezú v stredu (2. 11.) vianočný stromček. Bude z bratislavskej mestskej časti Karlova Ves zo Sološnickej ulice. Jeho prevoz si vyžiada aj dočasné dopravné obmedzenia. Informuje o tom karloveská samospráva na sociálnej sieti.



Prevoz stromu sa začne v stredu ráno zhruba o 8.00 h na Sološnickej ulici. "Podľa mestskej polície by sa mal skončiť o 11.30 h. Polícia prosí vodičov, aby neparkovali od zastávky mestskej hromadnej dopravy Sološnická po križovatku Sološnická - Šaštínska," uviedla mestská časť. Tento úsek, vrátane Šaštínskej ulice, bude v čase 8.00 - 11.30 h úplne neprejazdný.



Do centra Bratislavy sa tento rok po pandemickej prestávke opäť vrátia tradičné vianočné trhy. Konať sa majú od 24. novembra do 22. decembra na Hlavnom a Františkánskom námestí.