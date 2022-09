Na Hlavné námestie v Bratislave sa po pandémii vracia Gypsy Fest

Bratislava 2. septembra (TASR) - Po ročnej pandemickej pauze sa do hlavného mesta opäť vracia medzinárodný rómsky festival Gypsy Fest. Jeho v poradí 14. ročník sa uskutoční od piatka do soboty (3. 9.) na Hlavnom námestí v Bratislave.



"Gypsy Fest po ročnej koronavírusovej pauze opäť prináša do hlavného mesta exkluzívne koncerty špičkových rómskych umelcov," pozývajú organizátori.



V piatok večer sa návštevníkom predstaví napríklad česká kapela Imperio či spevák Ricardo Kwiek. Sobota bude patriť predstaveniu rómskeho divadla Romathan s tradičnými piesňami a ľudovými tancami, ale aj koncertu Patrika "Rytmusa" Vrbovského, na ktorom vystúpi aj Anita Soul a Igor Kmeťo ml.



Gypsy Fest je najväčším rómskym festivalom, ktorý sa na Slovensku organizuje od roku 2008. Počas 13 rokov na ňom vystúpili umelci z Brazílie, Indie, Argentíny, Španielska, Švédska, Nemecka, Rakúska, Macedónska, Srbska, Rumunska, Bulharska, Ruska, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska.



Súčasťou festivalu sú aj rôzne sprievodné nehudobné podujatia. Ich cieľom je upozorniť verejnosť na pozitívne rómske vzory.