Na hlavnej stanici v Bratislave pomohli už zhruba 10.000 Ukrajincom

Bratislava 11. marca (TASR) - Na hlavnej železničnej stanici v Bratislave pomohli v takzvanom bode prvého kontaktu a podpory už zhruba 10.000 utečencom z Ukrajiny. Väčšina z nich následne pokračuje do iných krajín Európy.



"Okrem základných informácií a občerstvenia tu ponúkame aj možnosť nabiť si telefón, získať SIM kartu, zriadené máme zázemie, v ktorom si môžu v bezpečí oddýchnuť, k dispozícii je samostatná čakáreň s detským kútikom pre rodiny s deťmi," informovala TASR hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Zázemie pre utečencov z Ukrajiny zriadilo hlavné mesto v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra SR a mimovládnymi organizáciami.



Dobrovoľníci pomáhajú s naplánovaním cesty či transferom v rámci mesta, na mieste je možné získať aj právnu pomoc a psychologickú podporu. "Približne desať až 15 percent ľudí z Ukrajiny potrebuje zabezpečiť ubytovanie. To koordinuje okresný úrad a predstavuje to kľúčovú úlohu štátu. Približne 1000 ľudí, ktorí prešli bodom podpory na stanici od minulého týždňa, potrebovalo zabezpečiť ubytovanie," priblížila Schmucková.



Okresný úrad ho skoordinoval, či už priamo v zariadeniach štátu alebo v priestoroch, ktoré poskytujú bratislavské mestské časti, hlavné mesto, ale aj súkromné ubytovacie zariadenia. V niektorých prípadoch aj priamo v domácnostiach Bratislavčanov.



Počet prichádzajúcich ľudí z Ukrajiny podľa magistrátu stále rastie a Bratislava je pripravená zázemie na hlavnej stanici operatívne podľa potrieb rozšíriť. "Priamo pri budove stanice máme umiestnený dodatočný stan a pripravená je aj ďalšia plocha v bezprostrednej blízkosti stanice, kde vieme rýchlo zriadiť ďalší veľkokapacitný stan pre stovky ľudí, kde si budú môcť oddýchnuť a istý čas prečkať," spresnila hovorkyňa.



Bratislava vytvorila aj webovú podstránku mesta bratislava.sk/sk/bratislava-pre-ukrajinu. Obsahuje všetky základné praktické informácie a dostupné možnosti pomoci pre ľudí z Ukrajiny.



Hlavné mesto zároveň pripravuje v areáli a priestoroch bývalej dočasnej autobusovej stanice na Bottovej v Bratislave veľkokapacitné asistenčné centrum pomoci pre utečencov. Jeho otvorenie je podľa magistrátu otázka najbližších týždňov.