Na Hlavnej stanici v Bratislave sa vykoľajil vlak
Železničná spoločnosť Slovensko informuje na sociálnej sieti, že pre túto udalosť meškajú niektoré vlaky.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Na Hlavnej stanici v Bratislave sa v stredu vykoľajil vlak súkromného dopravcu Leo Express. Pre TASR to potvrdil jeho hovorca Emil Sedlařík.
K vykoľajeniu došlo pri posune jednotky. „V koľajisku bola výpravcom prehodená výhybka, čo spôsobilo vykoľajenie. Na palube v tej chvíli neboli žiadni cestujúci a nedošlo k zraneniu,“ uviedol pre TASR Sedlařík.
