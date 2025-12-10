Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na Hlavnej stanici v Bratislave sa vykoľajil vlak

Ilustračné foto Foto: TASR

Železničná spoločnosť Slovensko informuje na sociálnej sieti, že pre túto udalosť meškajú niektoré vlaky.

Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Na Hlavnej stanici v Bratislave sa v stredu vykoľajil vlak súkromného dopravcu Leo Express. Pre TASR to potvrdil jeho hovorca Emil Sedlařík.

K vykoľajeniu došlo pri posune jednotky. „V koľajisku bola výpravcom prehodená výhybka, čo spôsobilo vykoľajenie. Na palube v tej chvíli neboli žiadni cestujúci a nedošlo k zraneniu,“ uviedol pre TASR Sedlařík.

.

