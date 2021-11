Na Hlavnej ulici v Košiciach osadili tohtoročný vianočný stromček

Košice 18. novembra (TASR) – Tohtoročným vianočným stromčekom v centre Košíc bude smrek obyčajný. Na Hlavnú ulicu ho priviezli vo štvrtok okolo poludnia. Po úprave a osadení do špeciálnej šachty pri súsoší Immaculata je vysoký okolo 18 metrov.



"Stromček je z Mestských lesov Košice z oblasti Ružína," povedal pre TASR Milan Chudý z mestských lesov. Uplynulých 70 rokov rástol neďaleko Suchého vrchu pri tejto vodnej nádrži.







Proces výberu vianočného stromčeka podľa jeho slov trvá približne tri mesiace. Pozrieť si boli aj viaceré stromy, ktoré im na základe výzvy ponúkli občania z Košíc a ich širokého okolia. Kritériami sú nielen tvar, ale aj dostupnosť techniky.



"Výrub nebol zložitý, začali sme ráno o pol ôsmej a okolo pol desiatej sme ho mali naložený. Problém sme nemali ani s dopravou a káblami, ktoré najmä na dedinách nie sú tak vysoko, ako by mali byť," doplnil riaditeľ košických mestských lesov František Beli s tým, že na výrube, preprave, úprave a ukotvení novej vianočnej dominanty Košíc sa podieľalo spolu desať chlapov, potrebovali na to takmer sedem hodín.



Slávnostné rozsvietenie nového vianočného stromčeka je naplánované na 5. decembra o 17.00 h.