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Na Hlavnej ulici v Štrbe pribudla nabíjacia stanica pre elektrobicykle
Zariadenie výrazne rozširuje služby pre cyklistov.
Autor TASR
Štrba 30. júna (TASR) - Na parkovisku pri budove bývalého zdravotného strediska na Hlavnej ulici v Štrbe pribudla nová nabíjacia stanica pre elektrobicykle. Zariadenie výrazne rozširuje služby pre cyklistov a podporuje rozvoj udržateľnej cykloturistiky v obci. Samospráva o tom informovala na webovej stránke.
„Nabíjacie stanice pre e-biky sa na Slovensku stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou modernej turistickej infraštruktúry. Tento typ nabíjacieho stojana od dodávateľa disponuje špecifickým systémom, pri ktorom sa elektrobicykle bezpečne uchytávajú za ‚sedlovku‘ a umožňuje okrem nabíjania batérie vykonať aj základný servis bicykla,“ uviedla obec. Na rovnakom parkovisku zároveň pripravujú osadenie nových stojanov pre klasické bicykle, čím vznikne ucelený a komfortný bod pre všetkých milovníkov cyklistiky.
Investorom nabíjacej stanice je Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, zatiaľ čo obec Štrba v rámci partnerskej spolupráce zabezpečila vybudovanie elektrickej prípojky a realizáciu súvisiacich stavebných prác. Cieľom opatrení je podľa samosprávy posilniť atraktivitu pre domácich aj zahraničných návštevníkov a podporiť ekologické formy dopravy.
„Nabíjacie stanice pre e-biky sa na Slovensku stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou modernej turistickej infraštruktúry. Tento typ nabíjacieho stojana od dodávateľa disponuje špecifickým systémom, pri ktorom sa elektrobicykle bezpečne uchytávajú za ‚sedlovku‘ a umožňuje okrem nabíjania batérie vykonať aj základný servis bicykla,“ uviedla obec. Na rovnakom parkovisku zároveň pripravujú osadenie nových stojanov pre klasické bicykle, čím vznikne ucelený a komfortný bod pre všetkých milovníkov cyklistiky.
Investorom nabíjacej stanice je Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, zatiaľ čo obec Štrba v rámci partnerskej spolupráce zabezpečila vybudovanie elektrickej prípojky a realizáciu súvisiacich stavebných prác. Cieľom opatrení je podľa samosprávy posilniť atraktivitu pre domácich aj zahraničných návštevníkov a podporiť ekologické formy dopravy.