Na Hlavnom cintoríne v Prešove si uctili pamiatku padlých vojakov

Prešov 12. novembra (TASR) - Na prešovskom Hlavnom cintoríne sa vo štvrtok (11. 11.) pri príležitosti Dňa vojnových veteránov uskutočnil pietny akt so spomienkou na padlých vojakov. Zúčastnili sa na ňom príslušníci 2. mechanizovanej brigády v Prešove, zástupcovia samosprávy, štátnych i mimovládnych inštitúcií aj zástupcovia záchranných zložiek. Účastníci pietneho aktu položili na hroby červené maky, ktoré sú symbolom tohto dňa. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"Roky plynú ďalej, no história zostane navždy nemenná. Je preto veľmi dôležité pripomínať si fakty z našej minulosti a priblížiť tak mladej generácii ťažké a smutné obdobie vojen, počas ktorých položilo život za našu vlasť množstvo vojakov. Dovoľte mi dnes na tomto mieste vysloviť obrovskú vďaku a úctu všetkým tým, ktorí padli v boji, aby sme dnes mohli žiť v dobe mieru a slobody," povedal vo svojom príhovore viceprimátor Vladimír Feľbaba.



Na prešovskom cintoríne je pochovaných viac ako 1500 padlých vojakov rakúsko-uhorskej armády z obdobia prvej svetovej vojny a viac ako 1400 padlých nemeckých vojakov z druhej svetovej vojny.



História Dňa veteránov siaha do obdobia konca prvej svetovej vojny. Dňa 11. novembra 1918 o 11.11 h zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončil jeden veľký svetový konflikt. Bezprostredne po tomto akte bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov.



Vojnoví veteráni prvýkrát prijali červený mak ako symbol úcty vojnovým obetiam už v roku 1920. Tento symbol sa objavil v básni kanadského lekára Johna McCrea s názvom Na flámskych poliach. Červený mak z jeho básne je obrazom preliatej krvi na svetových bojiskách a dodnes je symbolom Dňa vojnových veteránov.