V Bratislave sa rozsvietením vianočného stromčeka začnú vianočné trhy

Bratislava 25. novembra (TASR) – Rozsvietením vianočného stromčeka sa v piatok podvečer na Hlavnom námestí v Bratislave oficiálne začnú tohtoročné vianočné trhy, ktoré sa do hlavného mesta vracajú po dvojročnej pandemickej prestávke. Vianočné trhy na Hlavnom námestí spolu s pripraveným programom na Františkánskom námestí, vždy od štvrtka do nedele, potrvajú do 22. decembra.



"Po dvojročnej prestávke tu máme opäť obľúbený Vianočný hlavný trh s množstvom programu. Trhy budú opäť ekologické s vratnými pohármi, kompostovateľným riadom a zodpovedným triedením," poznamenal primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Vianočnú atmosféru doplní opäť vianočný stromček s betlehemom v podbrání Primaciálneho paláca či Vianočný les, tentoraz na Primaciálnom námestí. Tieto stromčeky vlastnými dekoráciami z prírodných materiálov ozdobili deti z bratislavských umeleckých i špeciálnych základných škôl.



Počas predvianočného obdobia sú pripravené aj prehliadky mestom pre ľudí so sluchovým postihnutím. Podujatie bude mať tiež charitatívny rozmer.



Vianočný stromček sa v piatok podvečer rozsvieti aj na Hviezdoslavovom námestí, kde vianočné trhy otvorí mestská časť Staré Mesto. Chýbať nebude ani tradičný adventný veniec, ktorého sviece budú rozsvecovať počas predvianočných týždňov.



Vianočné trhy sa vracajú napríklad aj do mestskej časti Petržalka. Rozsvietením vianočného stromčeka na Námestí republiky sa oficiálne začnú v nedeľu (27. 11.). Potrvajú do 22. decembra a okrem tradičných stánkov je pre návštevníkov pripravený kultúrno-hudobný program či pomoc tým, ktorí ju potrebujú.



Advent neobíde ani mestskú časť Karlova Ves, začne sa v nedeľu na pešej zóne Pribišova a na Námestí sv. Františka. Počas víkendu sa zároveň rozžiari aj ďalšie vianočné osvetlenie z úsporných LED žiaroviek. Svietiť bude do 8. januára 2023.



Adventný program pripravila aj mestská časť Ružinov. Chýbať nebude napríklad adventný veniec pred Domom kultúry (DK) Ružinov, ktorého prvú sviecu zapália 27. novembra. Súčasťou adventného program bude napríklad aj Prievozský adventný trh, ktorý prvýkrát otvorí brány historického Csákyho záhradníctva.



Vianočné trhy pripravuje tento rok aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Konať sa budú 1. decembra na parkovisku pred budovou Úradu BSK na Sabinovskej ulici. "Na podujatí sa odprezentuje viac ako desať našich stredných odborných škôl, ktorých výrobky odzrkadlia to, akí sú šikovní a nápadití, ale aj ľudský rozmer. Pomoc iným," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba. Pridajú sa aj domovy sociálnych služieb. Výťažok z predaja poputuje tým, ktorí to najviac potrebujú.