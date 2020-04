Na hlavnom južnom ťahu v Banskobystrickom kraji sa kolóny netvoria

Banská Bystrica 8. apríla (TASR) – Dopravná situácia na hlavnom južnom ťahu I/16 je na území Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bezproblémová a na ceste sa nevytvárajú kolóny. Pre TASR to potvrdil starší referent špecialista oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru Banská Bystrica Mário Bóna.



„V tejto chvíli, čo som komunikoval aj s kolegami, by situácia mala byť pokojná. Horšie to bolo ráno, keď ľudia cestovali do práce. Vtedy vznikali kolóny a boli trochu zdržania,“ konkretizoval Bóna.



Policajti na juhu BBSK počas dňa kontrolovali hranice okresov iba na významnejších cestných ťahoch, autá však zastavovali len minimálne a kolóny sa teda nevytvárali. Viaceré hranice okresov na cestách druhej triedy boli úplne bez policajných kontrol, napríklad medzi okresmi Rimavská Sobota a Poltár.