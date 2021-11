Na Hlavnom námestí v Bratislave už stojí 15-metrový vianočný stromček

Na Hlavnom námestí v Bratislave osadili vianočný stromček v utorok 2. novembra 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 2. novembra (TASR) - Na Hlavnom námestí v Bratislave v utorok doviezli a nainštalovali vianočný stromček. Ten tohtoročný meria 15 metrov a váži 2,1 tony. Mesto ho rozsvieti neskôr, o čom bude vopred informovať. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.spresnila hovorkyňa. Každý rok Mestské lesy v Bratislave vyberajú na výber vianočného stromčeka na Hlavné námestie práve také stromy, ktoré by majitelia aj tak museli vyrúbať.Vianočná jedľa má urastenú valcovitú korunu, má približne päť centimetrov nahor zaoblené strieborné ihličie.podotkla Rajčanová.Mesto Bratislava i bratislavská mestská časť Staré Mesto plánujú tento rok organizovať vianočné trhy. Tie mestské by sa mali konať od 26. novembra do 22. decembra na Hlavnom a Františkánskom námestí a ich režim sa prispôsobí v tom čase aktuálnej pandemickej situácii. Mesto nevylučuje, že ak bude kritická, zváži otvorenie trhov.Staromestská samospráva pripravuje trhy na Hviezdoslavovom námestí. Nesľubuje ich však v takej miere, ako sú návštevníci zvyknutí z minulých rokov. Chýbať bude aj klzisko.