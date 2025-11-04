< sekcia Regióny
Na Hlavnom námestí v Bratislave postavili v utorok vianočný stromček
Na Hlavnom a Primaciálnom námestí vyrastie 74 stánkov, z toho 45 gatrostánkov.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Na Hlavnom námestí v Bratislave v utorok postavili tohtoročný vianočný stromček. Tentoraz ním je približne 11 metrov vysoká jedľa kaukazská. Stromček slávnostne rozsvietia 28. novembra. V rovnaký deň sa oficiálne otvoria aj bratislavské vianočné trhy, stánky však budú návštevníkom k dispozícii už o deň skôr, teda 27. novembra. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovalo Bratislavské kultúrne a informačné strediska (BKIS).
„Najobľúbenejšia zimná slávnosť trvajúca 40 dní opäť spojí tradície, sviatočne ladený hudobný program s dobročinnosťou a komunitným duchom. Novinkou je znovuotvorenie Hlavného vianočného trhu po dvojdňovej prestávke počas vianočných sviatkov už 26. decembra,“ priblížia Zuzana Bleho Francúzová z BKIS s tým, že Hlavný vianočný trh bude trvať opäť až do sviatku Troch kráľov (6. 1.).
Na Hlavnom a Primaciálnom námestí vyrastie 74 stánkov, z toho 45 gatrostánkov. Ručne vyrábané ozdoby, výrobky z včelieho vosku, keramiku či kožené výrobky a iné tradičné remeselnícke výrobky ponúkne ďalších 25 stánkov. Stánky zároveň ponúknu svoj sortiment aj za zvýhodnenú cenu s názvom Vianočný tip. Vo zvyšných štyroch stánkoch odprezentuje svoju činnosť a projekty deväť neziskových organizácií.
V tesnej blízkosti Hlavného vianočného trhu vznikne tretíkrát Prívetivá zóna, teda miesto pre rodiny s deťmi, seniorov a zraniteľné skupiny. Priestor bude zastrešený a bezbariérový. Nachádzať sa bude zároveň v blízkosti Vianočného lesa so 40 stromčekmi, ktorý vyrastie na Primaciálnom námestí. Ručne robenými ozdobami ozdobia stromčeky žiaci základných, umeleckých i špeciálnych škôl. Pred Vianocami poputujú tradične do charitatívnych organizácií, domovov sociálnych služieb, združení pre ľudí bez domova či do rodín v náročnejšej sociálnej situácii.
Chýbať nebude ani kultúrno-hudobný program. Prinesie viac ako 40 koncertov a ďalšie sprievodné podujatia. Pódium vždy v piatok, sobotu a v nedeľu zaplnia vianočnými melódiami, koledami a vinšami folklórne skupiny, zbory aj ľudové hudby z rôznych krajov Slovenska. Aj tento rok je pripravená interaktívna hra s názvom Škriatkovo kúzlo o hľadaní domova pre škriatka.
Do Bratislavských Vianoc sa programom zapojí 16 mestských častí a niektoré mestské organizácie. Jednou z mestských častí je aj Staré Mesto, ktoré svoje tradičné vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí otvorí oficiálne v rovnaký deň.
