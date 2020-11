Na Hlavnom námestí v Bratislave rozsvietili vianočný stromček

Bratislava 29. novembra (TASR) – Na bratislavskom Hlavnom námestí v nedeľu večer rozsvietil primátor hlavného mesta Matúš Vallo vianočný stromček. Tento rok je ním 17-ročná a 12 metrov vysoká jedľa biela, ktorú mestu darovala rodina z bratislavskej Karlovej Vsi. Zdobený je drevenými ozdobami z dielne majsterky ľudovej umeleckej výroby Jany Majerskej. Atmosféru Vianoc dotvára na námestí aj jej drevený betlehem s ľudovými motívmi. Rozsvietenie stromčeka mohli ľudia sledovať prostredníctvom online live streamu.



Hoci pre pandémiu nového koronavírusu sa v centre Bratislavy nekonajú tradičné vianočné trhy, mesto pre verejnosť pripravilo podujatie Bratislavské Vianoce, ktoré najbližšie týždne ponúkne pestrý program. Pre bezpečnosť ľudí bude aj v online formáte.



"Od prvej adventnej nedele až do nedele 20. decembra mesto v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS) pripravili online Štúdio Klarisky - moderovaný program s hudobnými vystúpeniami a diskusiami so zaujímavými hosťami každú nedeľu a štvrtky. V čase online štúdia budú na Farskej ulici pred Klariskami mini vianočné trhy s ponukou výrobkov chránených dielní – Vianočná ulička," informovala o tom TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Podchod na Klariskej ulici ozdobí 14 vianočných vitrín s autorskými ilustráciami z pripravovanej knihy Tresky Plesky s témou zimy a Vianoc od animátorky a umelkyne Veroniky Kocourkovej. Bratislavu rozžiaria aj svetelné inštalácie na viacerých miestach. Pripravili ich v spolupráci s Bielou nocou. Ulice mesta skrášľuje aj výstava reprodukcií umeleckých diel so zimnými motívmi zo zbierok Galérie mesta Bratislavy spolu s vianočne ladenou svetelnou výzdobou.



"Keďže Bratislavčania minulý rok v našej ankete prejavili záujem o viac stánkov s ľudovoumeleckými výrobkami, Ústredie ľudovej umeleckej výroby vybralo remeselníkov a výrobcov, ktorí sa budú striedať v niekoľkých predajných stánkoch na Hlavnom námestí a ponúknu tradičné slovenské výrobky až do nedele 20. decembra," priblížila Rajčanová. Od 4. do 20. decembra bude Hlavné námestie zdobiť aj Vianočný les. Jeho výzdobu z prírodných materiálov pripravia bratislavskí školáci. Prvú adventnú nedeľu sa začal aj vianočný program v mestskom Divadle P. O. Hviezdoslava.



V decembri ožije nábrežie Dunaja svetelnými kresbami vizuálnej umelkyne a sochárky Niny Augustín Šoškovej. Návštevníci budú môcť na trase sledovať príbeh Dunaja, otvoria sa im nové pohľady na rieku. Od nedele bude osvetlený aj Starý most v štýle zimných západov slnka na Dunaji.



Vianočná atmosféra zavládla aj na Hviezdoslavovom námestí v centre Bratislavy. Pre pandémiu sa ani tam nekonajú tradičné Staromestské vianočné trhy, mestská časť tam však už umiestnila vianočný stromček. Nechýba ani adventný veniec v strede námestia.