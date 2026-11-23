< sekcia Regióny
Na Hlavnom námestí v Bratislave sa v piatok začnú vianočné trhy
Na trhu si budú môcť návštevníci vybrať zo širokej ponuky vianočných darčekov, nápojov a jedál vrátane vegánskych, bezlepkových a bezlaktózových.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Na Hlavnom námestí v Bratislave sa v piatok (27. 11.) podvečer rozsvietením vianočného stromčeka začnú tohtoročné vianočné trhy. Počas 37 dní prinesú sviatočnú atmosféru, gastronomické zážitky či hudobné vystúpenia. Patrónom Bratislavských Vianoc je emeritný arcibiskup Róbert Bezák. TASR o tom informovala Barbora Lehocká z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) ako organizátora trhov.
„Naše vianočné trhy sú pre mňa už niekoľko rokov symbolom Vianoc. Sú miestom plánovaných, ale aj náhodných stretnutí, pri ktorých sa na seba usmievame a všetci sa snažíme byť na druhých tak trochu lepší. Vianočný trh je, jednoducho, o ľudskej blízkosti, porozumení, ktoré sa nám v poslednom období tak trochu vytratili,“ skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Na trhu si budú môcť návštevníci vybrať zo širokej ponuky vianočných darčekov, nápojov a jedál vrátane vegánskych, bezlepkových a bezlaktózových. V každom stánku zároveň nájdu jeden produkt za zvýhodnenú sumu, a to pod označením Vianočný tip. Cieľom je zachovať vianočné trhy dostupné pre širokú verejnosť. Bratislavské Vianoce budú mať zároveň aj charitatívny rozmer. Zálohu za vratný pohár bude možné darovať na podporu Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ktorá ročne podporí približne 1200 rodín po celom Slovensku.
Hlavný vianočný trh bude sprevádzať hudobný program na Františkánskom námestí, a to vždy od štvrtka do nedele. Domácu hudobnú scénu budú striedať DJ sety, folklórne skupiny či vystúpenia bratislavských základných a umeleckých škôl. Koncerty Kataríny Koščovej (18. 12.) a kapely Lojzo (20. 12.) budú umelecky tlmočené do slovenského posunkového jazyka.
Okrem programu na Františkánskom námestí budú počas víkendov prebiehať workshopy v Prívetivej zóne na Primaciálnom námestí. Pre rodiny s deťmi je pripravený aj Bratislavský Mikuláš (5. 12.) - lampiónový sprievod povedie od Domu Albrechtovcov do Sadu Janka Kráľa. V uličkách Starého Mesta sa bude zároveň poslednýkrát skrývať Škriatok Krémeš. Interaktívna hra Škriatkovo kúzlo o hľadaní domova spríjemní deťom čas strávený na trhoch a zavedie ich do ôsmich rozprávkových okien v meste.
Trhy budú otvorené denne od pondelka do nedele, od 10.00 do 22.00 h. Potrvajú do 3. januára 2027, s výnimkou 24. a 25. decembra. Bližšie informácie o programe sú k dispozícii na webovej stránke www.bratislavskevianoce.sk. Počas trvania vianočných trhov bude veža Starej radnice otvorená do 20.00 h.
„Naše vianočné trhy sú pre mňa už niekoľko rokov symbolom Vianoc. Sú miestom plánovaných, ale aj náhodných stretnutí, pri ktorých sa na seba usmievame a všetci sa snažíme byť na druhých tak trochu lepší. Vianočný trh je, jednoducho, o ľudskej blízkosti, porozumení, ktoré sa nám v poslednom období tak trochu vytratili,“ skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Na trhu si budú môcť návštevníci vybrať zo širokej ponuky vianočných darčekov, nápojov a jedál vrátane vegánskych, bezlepkových a bezlaktózových. V každom stánku zároveň nájdu jeden produkt za zvýhodnenú sumu, a to pod označením Vianočný tip. Cieľom je zachovať vianočné trhy dostupné pre širokú verejnosť. Bratislavské Vianoce budú mať zároveň aj charitatívny rozmer. Zálohu za vratný pohár bude možné darovať na podporu Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ktorá ročne podporí približne 1200 rodín po celom Slovensku.
Hlavný vianočný trh bude sprevádzať hudobný program na Františkánskom námestí, a to vždy od štvrtka do nedele. Domácu hudobnú scénu budú striedať DJ sety, folklórne skupiny či vystúpenia bratislavských základných a umeleckých škôl. Koncerty Kataríny Koščovej (18. 12.) a kapely Lojzo (20. 12.) budú umelecky tlmočené do slovenského posunkového jazyka.
Okrem programu na Františkánskom námestí budú počas víkendov prebiehať workshopy v Prívetivej zóne na Primaciálnom námestí. Pre rodiny s deťmi je pripravený aj Bratislavský Mikuláš (5. 12.) - lampiónový sprievod povedie od Domu Albrechtovcov do Sadu Janka Kráľa. V uličkách Starého Mesta sa bude zároveň poslednýkrát skrývať Škriatok Krémeš. Interaktívna hra Škriatkovo kúzlo o hľadaní domova spríjemní deťom čas strávený na trhoch a zavedie ich do ôsmich rozprávkových okien v meste.
Trhy budú otvorené denne od pondelka do nedele, od 10.00 do 22.00 h. Potrvajú do 3. januára 2027, s výnimkou 24. a 25. decembra. Bližšie informácie o programe sú k dispozícii na webovej stránke www.bratislavskevianoce.sk. Počas trvania vianočných trhov bude veža Starej radnice otvorená do 20.00 h.