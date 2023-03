Na hlavnom ťahu Kremnicou pribudne trojica svetelných križovatiek

Kremnica 29. marca (TASR) - Na ceste I/65 v Kremnici pribudne trojica svetelných križovatiek. Slovenská správa ciest (SSC) plánuje v rámci investície, ktorej cieľom je upokojenie dopravy v meste, na hlavnom ťahu vybudovať aj ďalšie prvky smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti dopravy. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



"Cieľom rekonštrukcie existujúceho úseku cesty I/65 je navrhnutie takých stavebno-technických opatrení, aby vozidlá prechádzajúce intravilánovým úsekom mesta Kremnica neboli schopné prekračovať maximálnu dovolenú rýchlosť a aby bolo umožnené chodcom bezpečne prechádzať na určených miestach cez cestu I/65," priblížila SSC v oznámení. Uchádzači o zákazku môžu svoje ponuky predkladať do 27. apríla.



V rámci investície, ktorej odhadovaná hodnota je vyše 1,3 milióna eur, budú tri existujúce križovatky na hlavnom ťahu mestom riadené svetelnou signalizáciou. Signalizácia na križovatkách bude koordinovaná do zelenej vlny s cieľom dosiahnuť dodržanie povolenej rýchlosti. Vybudované budú tiež svetelne riadené prechody pre chodcov či ochranné ostrovčeky. Modernizáciou úseku dôjde tiež k zúženiu jazdných pruhov či dobudovaniu chodníkov pozdĺž cesty I/65.



Za zvýšenie bezpečnosti a upokojenie dopravy na ceste I/65 v Kremnici bojovala v minulosti aj samospráva. V roku 2021 spísalo mesto petíciu, pod ktorú sa podpísalo vyše 1200 ľudí. Na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci mesta schválili uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve týkajúcej sa bezodplatného odovzdania a prevzatia objektov v rámci rekonštrukcie cesty. Ako informovala samospráva na svojej webovej stránke, bez prijatia uznesenia nemohla SSC spustiť proces verejného obstarávania.