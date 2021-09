Na hlavnom ťahu pri Lučenci chcú vybudovať nový most i kruhový objazd

Lučenec 23. septembra (TASR) – Nevyhovujúci stav mostného objektu na ceste I/16 aj dopravnú situáciu na frekventovanej križovatke s cestou I/71 pri Lučenci chce Slovenská správa ciest (SSC) riešiť výstavbou nového mosta a kruhového objazdu. TASR o tom informoval hovorca mesta Lučenec Andrej Barančok.



Podľa samosprávy je most na ceste I/16 v nevyhovujúcom stave a pre narastajúcu frekvenciu motorových vozidiel má SSC záujem zrekonštruovať i neďalekú križovatku s cestou I/71. O plánovanej rekonštrukcii vedenie mesta Lučenec v utorok (21. 9.) diskutovalo s SSC, Policajným zborom SR, železnicami i spracovateľom projektovej dokumentácie.



„Nad mestskou časťou Opatová by mal okrem nového mostného objektu vzniknúť aj nový kruhový objazd, ktorý bude riešiť úpravu jestvujúcej neprehľadnej križovatky. V rámci projektovej dokumentácie je taktiež riešený podchod pre peších, ktorý bude spájať mesto Lučenec s Dolnou Slatinkou,“ priblížila primátorka Lučenca Alexandra Pivková s tým, že súčasťou plánov je aj projekt výstavby reštauračného zariadenia.



Podľa primátorky sa aktuálne pracuje na projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia, rovnako sa uskutočňuje inžinierska činnosť k príprave stavby pre vydanie potrebného územného rozhodnutia a následne i stavebného povolenia. Predpokladaný začiatok stavebných prác je naplánovaný na rok 2025, práce by mali trvať približne dva roky. Celá stavba by mala byť financovaná najmä z prostriedkov Európskej únie.