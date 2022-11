Na Hlohovskom zámku oprášia cez víkend legendu o jašterovi

Hlohovec 5. novembra (TASR) – Pred 55 rokmi písali noviny o svedkoch, ktorí nad Hlohovcom na Sorošskom kopci videli veľkého jaštera. Teraz sa k otázke, akú obludu s papuľou ako žaba a telom dlhým dva a pol metra mohli stretnúť, vrátia na Hlohovskom zámku počas prehliadky Hlohovský jašter - Legenda ožíva!. Pripravilo ju Mestské kultúrne stredisko na sobotu a nedeľu (6. 11.)



Hranou prehliadkou zámkom prevedie Divadlo Z malého Ríma. V nej sa Želmíra Pištová rozhodne pátrať po legendami opradenom hlohovskom jašterovi. Vstupy sú každú hodinu od 10.00 do 12.00 h, a potom od 14.00 do 16.00 h, kapacitne sú obmedzené na 50 návštevníkov na jeden vstup.



"Príbeh o príšere sa odvíja od legendy, ktorú som zachytil v kronikách už v začiatku od 20. storočia, ale ožila v roku 1967, keď sa v tlači objavili svedectvá niektorých Hlohovčanov, že videli veľkého plaza pripomínajúceho jaštera, ktorý mal predné nohy a veľký chvost," uviedol pre TASR riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urminský.



Príbeh je spájaný s tým, že Soroška je v tesnej blízkosti objavených jaskynných krasových útvarov, pochádzajúcich pravdepodobne z druhohôr, kde mal jašter prebývať. Teoreticky podľa racionálnych úvah mohli vidieť napríklad nadrozmernú užovku alebo nejakého jaštera. Ostatné zabezpečila fantázia a ústne podanie. Stačilo to však na to, aby v prvý novembrový víkend prilákal na Hlohovský zámok záujemcov o trochu tajomna.