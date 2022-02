Na hokejbalové ihrisko a skatepark vyčlenila B. Bystrica 150.000 eur

Banská Bystrica 12. februára (TASR) – Na vybudovanie dočasného hokejbalového ihriska a skateparku vyčlenila samospráva Banskej Bystrice v tomto roku 150.000 eur. V rámci projektu mesto aktuálne pripravuje projektovú dokumentáciu. Pre TASR to uviedol primátor mesta Ján Nosko.



"Stretli sme sa so zástupcami skaterov a hokejbalistov, keďže sú to dve skupiny, ktoré v rámci mesta nemajú potrebnú infraštruktúru. Máme vytypovanú jednu lokalitu, kde by sme si vedeli predstaviť aj trvalé vybudovanie takejto športovej infraštruktúry," priblížil Nosko.



Situáciu s chýbajúcou infraštruktúrou pre hokejbalistov a skaterov sa samospráva zatiaľ rozhodla riešiť dočasným umiestnením športovísk na parkovisko na Mičinskej ceste. Priestor by mal byť podľa primátora dokončený ešte v tomto roku a slúžiť bude verejnosti i športovým klubom.



"Rozmerovo a vybavením má vyhovovať požiadavkám na organizovanie súťaží pre hokejbalovú úniu. Potrebná bude úprava povrchu, riešenie oplotenia, napojenie na elektrickú sieť, zabezpečenie osvetlenia a ochrany areálu. Zároveň sa bude musieť vytvoriť priestor pre divákov, súťažiacich, rozhodcov a tiež pre šatne," priblížila pre TASR hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



O vybudovaní skateparku sa v meste pod Urpínom diskutuje už niekoľko rokov. Skateri, "bikeri" či kolobežkári doposiaľ využívali asfaltovú plochu vo vnútrobloku na sídlisku Sásová. Ten aktuálne prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá však s využitím pre extrémne športy nepočíta. Dočasné riešenie na Mičinskej ceste by mesto v budúcnosti chcelo nahradiť vybudovaním nového moderného športoviska v mestskej časti Majer.