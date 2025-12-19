< sekcia Regióny
Na hokejovom turnaji v Lučenci sa stretli žiaci z piatich krajín
Počas troch dní sa vo vzájomných zápasoch predstaví okrem domácich hokejistov ďalších osem tímov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rumunska a Chorvátska.
Autor TASR
Lučenec 19. decembra (TASR) - V meste Lučenec sa v piatok začal v poradí už deviaty ročník medzinárodného hokejového turnaja žiakov 8. ročníka s názvom Európske hokejové kráľovstvo. Na trojdňovom podujatí sa stretnú mladí hokejisti z piatich európskych krajín. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Medzinárodný hokejový turnaj žiakov odštartoval na lučeneckom zimnom štadióne v piatok ráno. Počas troch dní sa vo vzájomných zápasoch predstaví okrem domácich hokejistov ďalších osem tímov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rumunska a Chorvátska. „Podujatie je nielen oslavou mládežníckeho hokeja, ale aj príležitosťou prezentovať mesto Lučenec ako miesto so silnou športovou tradíciou a aktívnou prácou s mládežou,“ uviedla Baboľová.
Hokejový turnaj pre mladých športovcov organizuje už po deviatykrát klub HC Lučenec, na aktuálnom ročníku sa zúčastňuje približne 180 detí. „Väčšinu zápasov hráme na regionálnej úrovni, takže sa tu stretneme aj s tímami z východu či západu Slovenska. Samozrejme, deti potrebujú aj konfrontáciu so zahraničím. Okrem toho to prináša aj nové skúsenosti a kamarátstva, a to aj na nadnárodnej úrovni,“ uviedol pre TASR za HC Lučenec Lukáš Plešavský.
Lučeneckí mladí hokejisti tento rok na podujatí opätovne obhajujú titul, predchádzajúce dva ročníky sa im podarilo turnaj vyhrať. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný, rozpis zápasov je dostupný na webovej stránke lučeneckého hokejového klubu.
