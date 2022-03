Na horách napadlo 20 až 40 centimetrov nového snehu

Liptovský Hrádok 10. marca (TASR) - Za posledné dva dni pribudlo na horách od 20 do 40 centimetrov nového snehu. Sneženie ovplyvnilo lavínovú situáciu najmä vo Vysokých a Západných Tatrách, od 1600 metrov nad morom tam vo štvrtok platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo. Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Hlavným lavínovým problémom zostáva vetrom previaty sneh, predovšetkým vo vysokých polohách Tatier. Spolu so snežením fúkal silný vietor severných smerov. Ten tvoril snehové dosky a vankúše s hrúbkou do 40 centimetrov. V polohách nad 1600 metrov je stále chladno, čo neumožňuje, aby sa sneh stabilizoval," uviedol Krajčí.



Ďalšie zrážky by už podľa neho nemali priniesť výraznejší prírastok snehovej pokrývky. "Sneženie prichádzalo od severu, takže lavínovú situáciu to ovplyvnilo hlavne vo Vysokých a Západných Tatrách. Tu je uvoľnenie lavíny možné hlavne na strmých svahoch nad 35 stupňov už pri malom dodatočnom zaťažení. Objaviť sa môžu samovoľné malé lavíny a splazy z prachového snehu na veľmi strmých svahoch a v skalných stenách," upozornil.



V ostatných pohoriach je situácia výrazne odlišná. Vo Fatrách nepribudol takmer žiadny sneh a v Nízkych Tatrách do 15 centimetrov. Celkovo je sneh v týchto pohoriach na väčšine svahov stabilizovaný.



Teploty vzduchu sa pohybujú dlhodobo pod bodom mrazu aj v stredných polohách, podobné to bude aj nasledujúce dni, keď vo vysokých polohách bude teplota stále pod mínus desať stupňov Celzia. Na podhorí sa sneh postupne topí, súvislá snehová pokrývka je približne od výšky 800 metrov nad morom.