Na horách napadlo 25 centimetrov nového snehu, dávajte pozor na lavíny

Liptovský Hrádok 5. februára (TASR) - Zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, trvá i v sobotu vplyvom veľmi silného vetra a výdatných zrážok v slovenských pohoriach. Informoval o tom Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).



"Tam, kde nový sneh vietor netransportoval až do pásma lesa, je ufúkaný do nebezpečných dosiek, ktoré nie sú previazané so staršou, často ľadovou vrstvou. Uvoľnenie takýchto útvarov je možné už pri malom dodatočnom zaťažení a ich stabilita sa veľmi ťažko posudzuje," upozornil Buliak.



Šírenie napätia môže podľa neho spôsobiť veľmi dlhý odtrh, a tak v pohoriach hrozia stredné a veľké lavíny. Na severných expozíciách sa v profile nachádza trvalo slabá vrstva hranatozrnného snehu, ktorý pôsobí v profile snehu destabilizujúco. HZS naďalej predpokladá aj výskyt spontánnych lavín.



Za poslednú periódu sneženia pripadlo v pohoriach 25 centimetrov nového snehu, najviac nového snehu eviduje HZS v Západných Tatrách a Malej Fatre. "Striedanie frontálnych systémov spojené so silným vetrom pokračuje, počas soboty očakávame prechod studeného frontu. Tento vývoj počasia spôsobil, že sneh je v pohoriach rozmiestnený veľmi nerovnomerne," doplnil Buliak.



Náveterné strany štítov, sediel a rebier sú takmer bez snehu alebo vyfúkané na tvrdú ľadovú vrstvu, naopak, na záveterných stranách je sneh uložený v tvrdých doskách a vankúšoch, ktoré môžu dosahovať hrúbku až 150 centimetrov.