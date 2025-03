Na horách napadlo do 30 centimetrov nového snehu

Liptovský Hrádok 1. marca (TASR) - V slovenských pohoriach sa po dlhšom období bez zrážok objavilo sneženie, napadlo tam do 30 centimetrov nového snehu. Nad pásmom lesa v tejto súvislosti platí v sobotu mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby.



"Staršia snehová pokrývka je sadnutá a spevnená. Napadlo do 30 centimetrov nového snehu, následne fúkal stredne silný západný vietor, ktorý presúval sneh na východné strany, kde vytvoril dosky a vankúše s hrúbkou do 50 centimetrov," uviedlo SLP.



Okrem toho sa na severných stranách pohorí a v tienistých lokalitách podľa neho nachádza v snehovom profile nebezpečná slabá vrstva mäkkého hranatozrnného snehu, ktorá je potenciálnou klznou vrstvou lavín. "Tu je uvoľnenie možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Veľkosť prípadných lavín je malá alebo stredná. Uvoľnenie lavíny je možné v polohách nad pásmom lesa na strmých svahoch," upozornilo.



Súvislá snehová pokrývka sa nachádza hlavne v najvyšších polohách hôr, nad 1500 metrov nad morom. Nový a starý sneh je miestami veľmi zle previazaný. V dolinách sú chodníky a cesty často tvorené ľadom, ktorý je prekrytý novším snehom.