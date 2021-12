Na horách platí druhý lavínový stupeň, nový sneh nepripadol

Liptovský Hrádok 28. decembra (TASR) - Vo všetkých slovenských pohoriach platí už niekoľko dní mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Za posledných 24 hodín nepribudol žiadny nový sneh, informoval v utorok Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Nebezpečenstvo je podľa Krajčího koncentrované nad pásmom lesa, najmä do strmých žľabov na severných stranách pohorí. Vplyvom chladného počasia sa tam v uplynulom týždni vytvorili nebezpečné vrstvy hranatozrnného snehu, na ktorom sa miestami nachádzajú snehové dosky a vankúše. "Ich uvoľnenie je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Na viacerých miestach, hlavne na trávnatých, hladkých svahoch, sa objavili aj nátrže základových lavín. Odporúčame vyhýbať sa takýmto miestam," upozornil.



V utorok je na horách jasné počasie, iba miestami s vysokou oblačnosťou. Teplota sa pohybuje od mínus deviatich do mínus dvoch stupňov Celzia. Fúka mierny severozápadný vietor. "Snehová pokrývka počas posledného týždňa pribúdala. Sneženie postupovalo od severu, no snežilo vo všetkých pohoriach," priblížil Krajčí s tým, že na severných stranách viac pôsobil vietor, na južnej strane sa ešte väčšinou nachádza prachový sneh, ktorý však postupne sadá.