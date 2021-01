Na horách pribudlo do 25 centimetrov nového snehu

Liptovský Hrádok 26. januára (TASR) – Vo všetkých slovenských pohoriach platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Zvýšená lavínová hrozba, tretí stupeň, je vyhlásená len vo Vysokých Tatrách nad 1800 metrov nad morom. Informoval o tom Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby s tým, že za uplynulých 24 hodín pripadlo na horách od dvoch do 25 centimetrov nového snehu.



Najviac snehovej pokrývky pribudlo na severe a východe Tatier. "Pretrvávajúci silný vietor previeva nový sneh na záveterné svahy najmä juhovýchodných a východných expozícií, kde sa vytvorili nebezpečné snehové dosky, vankúše a na hrebeňoch preveje. V týchto miestach je možné uvoľniť lavínu už pri malom dodatočnom zaťažení. Vyskytnúť sa môžu aj malé a stredne veľké spontánne lavíny," vysvetlil Kyzek.



V utorok ráno bolo podľa Kyzeka na horách polooblačno až hmlisto a so snehovými prehánkami. Ochladzuje sa, teplota vzduchu sa pohybovala od mínus 17 do mínus osem stupňov Celzia.



Nový sneh je v teréne rozložený nerovnomerne. "Najviac ho je previateho na južné, juhovýchodné, a východné svahy, pod sedlá a pod skalné steny. Na hrebeňoch je sneh často sfúkaný až na tvrdý ľadový podklad," zhodnotil Kyzek. V stredných polohách je pod vrstvou nového snehu starší mokrý sneh z víkendového dažďa.