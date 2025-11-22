< sekcia Regióny
Na horách pripadlo 10 až 30 centimetrov nového snehu
Autor TASR
Liptovský Hrádok 22. novembra (TASR) - Na horách pripadlo desať až 30 centimetrov nového snehu, najmenej je ho na západe, najviac vo východných a centrálnych pohoriach. Vo vysokých polohách Tatier a Nízkych Tatier v sobotu platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
„Vplyvom sneženia a vetra rôznych smerov je nový sneh rozložený nepravidelne, preto v miestach, kde je naviate väčšie množstvo, je možné uvoľniť lavínu. Ojedinele je možný výskyt aj menších spontánnych lavín z nového snehu,“ upozornilo SLP.
Počas noci z piatka (21. 11.) na sobotu a v sobotu pripadne ešte ďalších päť až 15 centimetrov nového snehu. „Sneženie sprevádza čerstvý až silný vietor s premenlivým smerom. Pod novým snehom sa od výšky približne 1800 metrov nad morom nachádza starší, zmrznutý sneh, najmä na severných svahoch Tatier. V nižších polohách nový sneh padal väčšinou na trávu alebo skalný podklad,“ doplnilo SLP.
