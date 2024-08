Na Horehroní otvorili Areál Slovenského národného povstania

Brezno 17. augusta (TASR) - V Lomnistej doline nad obcou Jasenie v okrese Brezno otvorili v sobotu obnovený Areál Slovenského národného povstania (SNP). Stalo sa tak pri príležitosti osláv 80. výročia SNP. TASR o tom informovala Simona Štulajterová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie.



Cieľom je sprostredkovať historické udalosti pútavou formou a zároveň vytvoriť miesto, ktoré bude výletom pre širokú verejnosť. Do areálu vedie cyklotrasa s dĺžkou 8,4 kilometra. Zároveň je to aj turistická trasa, ktorá ďalej pokračuje na Útulňu Ďurková pod Chabencom v Nízkych Tatrách.



Na celej trase sú informačné tabule, ktoré budú sprevádzať turistov. Každá z nich obsahuje dobovú fotografiu s tematickou otázkou, ktorá sa týka SNP. K dispozícii sú vždy tri možnosti odpovedí. "Takouto zábavno-vzdelávacou formou chceme zvýšiť povedomie o udalostiach SNP. V areáli je následne tabuľa, ktorá ukrýva správne odpovede," uviedla výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.



Z finančných prostriedkov, ktoré spolu tvoria sumu 8200 eur, kúpili aj repliky dobových artefaktov. Súčasťou je aj okno do histórie. To zobrazuje poľnú nemocnicu, ktorá sa kedysi v Lomnistej doline nachádzala. Je to cez vizualizáciu umiestnenú na skle a osadenú do podoby informačno-vzdelávacej tabule. V areáli sa nachádzajú aj bunkre, ktoré sa tam zachovali.



Podľa OOCR počas druhej svetovej vojny bolo Horehronie dôležitým dejiskom SNP, a to nad obcou Jasenie. Táto lokalita sa považuje za významné pamätné miesto s niekdajším sídlom štábu generála Asmolovova. V Lomnistej doline počas povstania padol aj český politik a novinár Ján Šverma. Zahynul pri ústupe počas prechodu cez Chabenec. Na jeho pamiatku neďaleko Asmolovovej chaty vybudovali pamätník, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto miesta.