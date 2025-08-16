< sekcia Regióny
Na Horehroní otvorili tri kilometre dlhý náučný chodník Ždiarskô
Náučný chodník je okružný, smerom nahor vedie po lúčnom vyšliapanom chodníku a naspäť po asfaltovej ceste. Kopíruje turistickú trasu zelenej značky smerujúcu do sedla Homôľka na hrebeň Nízkych Tatier.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Polomka 16. augusta (TASR) - V horehronskej obci Polomka oživili Ždiarsku dolinu a vybudovali hravý náučný chodník Ždiarskô, dlhý asi tri kilometre, ideálny aj pre rodiny s menšími deťmi. Otvorili ho v piatok (15. 8.) a spolu s oddychovým pavilónom pri vodnej nádrži ponúka návštevníkom možnosť objavovať prírodné krásy doliny. Náklady na jeho realizáciu dosiahli vyše 60.000 eur. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Žofia Koštialová.
Náučný chodník je okružný, smerom nahor vedie po lúčnom vyšliapanom chodníku a naspäť po asfaltovej ceste. Kopíruje turistickú trasu zelenej značky smerujúcu do sedla Homôľka na hrebeň Nízkych Tatier, kde sa napája na Cestu hrdinov SNP. Na chodníku sa nachádza deväť hravých zastavení, ktoré deťom i dospelým približujú rozmanitú faunu a flóru doliny cez dendrofón, pexeso o hríboch, sochy lesných zvierat či lúku liečivých byliniek a studničku.
„Podarilo sa nám oživiť jednu z najobľúbenejších lokalít v Polomke, kam radi chodia miestni i turisti. Spojili sme originálnu architektúru a dizajn s umom a so šikovnosťou našich remeselníkov a umelcov. Vďaka vyhláseniu výzvy VSP Horehron a získaniu dotácie z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, podpore z Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a OOCR Región Horehronie sa nám podarilo premeniť myšlienku náučného chodníka s oddychovou zónou na dielo, na ktoré môžeme byť hrdí,“ konštatovala starostka obce Magdaléna Melagová.
Dotácia z programu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka bola vo výške 50.000 eur, 2500 eur predstavovala finančná podpora Rozvojovej agentúry BBSK a OOCR Región Horehronie podporila projekt z dotácie ministerstva cestovného ruchu a športu v sume 2500 eur. Jeho realizáciu financovala i samotná obec v sume viac ako 8000 eur.
„Polomka, najväčšia obec vo východnej časti Horehronia pod Kráľovou hoľou, láka turistov penziónom s lyžiarskym strediskom, vyhliadkovou vežou a krásnymi dolinami s turistickými trasami. Nový chodník doplní ponuku pre rodiny s deťmi,“ dodala výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.
Náučný chodník je okružný, smerom nahor vedie po lúčnom vyšliapanom chodníku a naspäť po asfaltovej ceste. Kopíruje turistickú trasu zelenej značky smerujúcu do sedla Homôľka na hrebeň Nízkych Tatier, kde sa napája na Cestu hrdinov SNP. Na chodníku sa nachádza deväť hravých zastavení, ktoré deťom i dospelým približujú rozmanitú faunu a flóru doliny cez dendrofón, pexeso o hríboch, sochy lesných zvierat či lúku liečivých byliniek a studničku.
„Podarilo sa nám oživiť jednu z najobľúbenejších lokalít v Polomke, kam radi chodia miestni i turisti. Spojili sme originálnu architektúru a dizajn s umom a so šikovnosťou našich remeselníkov a umelcov. Vďaka vyhláseniu výzvy VSP Horehron a získaniu dotácie z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, podpore z Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a OOCR Región Horehronie sa nám podarilo premeniť myšlienku náučného chodníka s oddychovou zónou na dielo, na ktoré môžeme byť hrdí,“ konštatovala starostka obce Magdaléna Melagová.
Dotácia z programu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka bola vo výške 50.000 eur, 2500 eur predstavovala finančná podpora Rozvojovej agentúry BBSK a OOCR Región Horehronie podporila projekt z dotácie ministerstva cestovného ruchu a športu v sume 2500 eur. Jeho realizáciu financovala i samotná obec v sume viac ako 8000 eur.
„Polomka, najväčšia obec vo východnej časti Horehronia pod Kráľovou hoľou, láka turistov penziónom s lyžiarskym strediskom, vyhliadkovou vežou a krásnymi dolinami s turistickými trasami. Nový chodník doplní ponuku pre rodiny s deťmi,“ dodala výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.