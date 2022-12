Na Horehroní otvorili zimnú sezónu, prinesie legendárny vlek i klzisko

Brezno 4. decembra (TASR) – Viacdňový Horehronie skipass, ľadové mestečko či exteriérové klzisko priamo na námestí v Brezne sú lákadlá, ktoré pripravila pre návštevníkov tohtoročnej zimnej sezóny Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie. TASR o tom v nedeľu informovala jej marketingová koordinátorka Žofia Koštialová. Stredisko Jasná sa nachádza na rozhraní regiónov Horehronie a Liptov, preto aj sezónu otvorili cez víkend obe OOCR spoločne.



"Zimnú sezónu sme tradične otvorili v duchu spájania sa dvoch výnimočných regiónov, hranicou ktorých sú práve nízkotatranské štíty, v zime obľúbené najmä pre všetkých vyznávačov zimných športov, naopak, v lete pre turistov. To vyžaduje vzájomnú podporu a súhru v stredisku Jasná, ktoré sa rozprestiera na severnej a južnej strane Chopka, na rozhraní dvoch regiónov," konštatovala výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.



Na južnej strane Chopka sa do prevádzky vracia legendárny vlek Tatrapoma H210 v lokalite Zadné Dereše, ktorý v čase svojho vzniku v roku 1981 bol so svojimi 1550 metrami najdlhší na území vtedajšieho Československa a jeho prevýšenie 505 metrov bolo najvyššie na Slovensku. Po päťročnej pauze, počas ktorej prechádzal opravou a posledných dvoch rokoch obmedzení pre pandémiu, je opäť pripravený na plnohodnotnú zimnú prevádzku.



"Najväčšou novinkou pre lyžiarov je nový produkt, ktorým je štvor-, šesť- a sedemdňový Horehronie skipass otvárajúci dvere do troch lyžiarskych stredísk – Jasná Nízke Tatry, Ski Tále a Mýto Ski & Bike centrum s viac ako 60 kilometrami zjazdoviek. Jeho predaj bude spustený v polovici decembra," zdôraznila horehronská OOCR.



Viaceré služby tohtoročnej zimnej sezóny sa viažu na regionálnu zľavovú kartu Horehronie Card, vďaka ktorej sa napríklad lyžiari, bežkári, skialpinisti a turisti bezplatne odvezú skibusom.



Podľa Koštialovej novým lákadlom bude aj exteriérové klzisko priamo na námestí v Brezne, ktoré plánujú otvoriť v polovici decembra, a tiež ľadové mestečko.