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Na Horehroní začal najstarší zimný Ondrejský jarmok, potrvá do soboty
Počas konania Ondrejského jarmoku musia motoristi počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami.
Autor TASR
Brezno 26. novembra (TASR) - V horehronskej metropole Brezno zavládla od štvrtka pravá jarmočná atmosféra, svoje brány tam už po 536. raz otvoril najstarší tradičný zimný jarmok na Slovensku, Ondrejský jarmok. Až do soboty (28. 11.) sa jeho návštevníci môžu tešiť nielen na zabíjačkové špeciality, ale aj ukážky tradičnej výroby dolnozemských klobás. Informovala o tom breznianska samospráva s tým, že v centre mesta platia dopravné obmedzenia.
„Počas troch dní je pre záujemcov pripravený pestrý sortiment tovaru a jarmočného občerstvenia, kolotoče a bohatý kultúrny program. O dobrú náladu sa postará aj ľudová hudba Veselí chlapci z Horehronia. Sobotný program v mestskom parku bude patriť gastronómii a folklóru. Návštevníci uvidia ukážky pravej zabíjačky, súčasťou bude aj predaj tradičných výrobkov. Naši priatelia a partneri z rumunského mesta Nadlak a zo srbského Báčskeho Petrovca predvedú výrobu pravých dolnozemských klobás podľa ich tradičných receptúr,“ priblížila radnica.
Počas konania Ondrejského jarmoku musia motoristi počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami. Od štvrtka do soboty platí úplná uzávera miestnych komunikácií na severnej a južnej strane Námestia gen. M. R. Štefánika, na Ulici Boženy Němcovej a uzavretá je tiež časť Malinovského ulice.
Na verejný poriadok počas podujatia dohliadajú príslušníci mestskej polície (MsP) a miestnej občianskej a podpornej služby v úzkej spolupráci s Obvodným oddelením Policajného zboru v Brezne.
Podľa náčelníka MsP Ladislava Majera sa pešie hliadky zameriavajú na predchádzanie majetkovej a násilnej trestnej činnosti, výtržníctvu, rušeniu nočného pokoja a poškodzovaniu majetku. Rovnako kontrolujú zákaz podávania a požívania alkoholu maloletými a mladistvými osobami. Situáciu v uliciach nepretržite monitoruje aj mestský kamerový systém.
„Počas troch dní je pre záujemcov pripravený pestrý sortiment tovaru a jarmočného občerstvenia, kolotoče a bohatý kultúrny program. O dobrú náladu sa postará aj ľudová hudba Veselí chlapci z Horehronia. Sobotný program v mestskom parku bude patriť gastronómii a folklóru. Návštevníci uvidia ukážky pravej zabíjačky, súčasťou bude aj predaj tradičných výrobkov. Naši priatelia a partneri z rumunského mesta Nadlak a zo srbského Báčskeho Petrovca predvedú výrobu pravých dolnozemských klobás podľa ich tradičných receptúr,“ priblížila radnica.
Počas konania Ondrejského jarmoku musia motoristi počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami. Od štvrtka do soboty platí úplná uzávera miestnych komunikácií na severnej a južnej strane Námestia gen. M. R. Štefánika, na Ulici Boženy Němcovej a uzavretá je tiež časť Malinovského ulice.
Na verejný poriadok počas podujatia dohliadajú príslušníci mestskej polície (MsP) a miestnej občianskej a podpornej služby v úzkej spolupráci s Obvodným oddelením Policajného zboru v Brezne.
Podľa náčelníka MsP Ladislava Majera sa pešie hliadky zameriavajú na predchádzanie majetkovej a násilnej trestnej činnosti, výtržníctvu, rušeniu nočného pokoja a poškodzovaniu majetku. Rovnako kontrolujú zákaz podávania a požívania alkoholu maloletými a mladistvými osobami. Situáciu v uliciach nepretržite monitoruje aj mestský kamerový systém.