Na Horehronských dňoch spevu a tanca sa predstaví 1500 účinkujúcich

Banská Bystrica 7. júna (TASR) - Horehronská obec Heľpa po roku opäť ožije jedným z najvýznamnejších a najstarších folklórnych festivalov na Slovensku Horehronskými dňami spevu a tanca (HDST). Ich 58. ročník sa uskutoční 28. až 30. júna a ponúkne pestrú škálu programov, podujatí a aktivít zameraných na prezentáciu hudby, spevu a tanca, výtvarného, remeselného a slovesného umenia, ľudového divadla, tradičného odevu i gastronómie. Na festivale sa predstaví okolo 1500 účinkujúcich.



"Festivalová koncepcia sa budovala postupne, od počiatočného súťažného formátu zameraného na tradičnú hudobno-spevnú kultúru obcí okresov Brezno a Banská Bystrica až po vývoj v posledných dvoch desaťročiach, keď výrazne zmenila svoju podobu. Pribudli nové scény a pútavé aktivity. Z priestoru prírodného amfiteátra s dominanciou scénických programov sa festival rozšíril do areálu základnej školy, na námestie obce a do budovy starej fary i jej priľahlých častí. Vytvorili sa tak priestory na realizáciu rôznorodých interaktívnych aktivít, workshopov, speváckych a tanečných domov pre všetky vekové kategórie," priblížila v piatok riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici, ktoré je hlavným organizátorom HDST, Tatiana Salajová.



Festival otvorí v piatok 28. júna o 18.30 h program Hlasy, ktorý je venovaný viachlasnej hudobno-spevnej kultúre v karpatskom regióne. Predstavia sa v ňom zoskupenia z regiónov Horehronie, Gemer, Spiš, Liptov, Šariš a Púchovská dolina. Program je každoročnou oslavou zápisu horehronského viachlasu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Po ňom oslávi folklórna skupina Heľpan svoju storočnicu.



Ako uviedla vedúca odboru kultúry a školstva Obecného úradu v Heľpe Mária Kemková, obec ako spoluorganizátor zabezpečuje celé zázemie festivalu, hlavne prírodného amfiteátra. Heľpania robia všetko pre to, aby sa návštevníci festivalu cítili príjemne a radi sa k nim vracali. Každoročne k nim na HDST denne zavíta zhruba 5000 návštevníkov.



"Pripravujeme priestory starej fary, kde môžeme robiť nádherné programy pre diváka, etnografické a fotografické výstavy, divadelné predstavenia. Na čo sme veľmi pyšní, je naša heľpianska kuchyňa s ponukou tradičnej gastronómie, ako sú heľpianske guľky, graple, kapusťaniky, myši, pirohy s bryndzou, štrúdle, ktorú budú môcť návštevníci ochutnať," doplnila Kemková.



Na námestí v obci nebude chýbať tradičný jarmok, kde remeselníci a výrobcovia predstavia remeslá, ktoré udržiavajú už niekoľko generácií. Tento rok návštevníci uvidia domácu výrobu súkenného odevu, kabaníc, šitie a vyšívanie odevu, pletenie balockých zápästkov, pastierske opasky, krpce, kapsy či výrobu z dreva a kovu. Rovnako tkanie ľanu, pradenie vlny na vretienku a kolovrátku, tkanie na krosienkach, výrobu pastierskych fujár a píšťal i modrotlač.



Veľkoplošný stan pri základnej škole s názvom Na pľaci ponúkne aj tanečné a spevácke dielne s vyučovaním ľudových tancov a piesní, Horehronský jukebox, a teda rozkazovanie pred muzikou.