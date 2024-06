Na Hornáde spustili systém zdieľaných kajakov umožňujúci splav rieky

Veľká Lodina 6. júna (TASR) - Na rieke Hornád v Košickom kraji spustili systém samoobslužných požičovní kajakov. Využiť ho môžu zdatní vodáci, ale aj záujemcovia o nový zážitok z radov širokej verejnosti, ktorí si chcú vyskúšať vodáctvo a splav rieky. Ide o výsledok slovensko-maďarského eurofondového projektu s celkovým rozpočtom viac ako 1,9 milióna eur.



Ako informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, na Slovensku takýto systém zdieľaných kajakov cez aplikáciu dosiaľ nemá obdobu. Na slovenskej strane sú automatizované kontajnery umiestnené vo Veľkej Lodine, Kysaku, Ždani, Trstenom pri Hornáde a Milhosti. V Košiciach je priestor pre bezkontaktné odovzdanie lodí v areáli lodenice na Aničke. Splavujúci môžu pokračovať až do Maďarska, kde sa automatizované kontajnery nachádzajú v obciach Hidasnémeti, Pere a Hernádkércs.



Systém samoobslužných požičovní Kajak.app vo štvrtok slávnostne otvorili spolu s prezentáciou projektu REJOICE zrealizovaného s podporou z programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.



Zdieľanie kajakov na Hornáde je podľa predsedu KSK Rastislava Trnku mimoriadne inovatívne. "Službu si športovci aj laici dokážu bez obáv naplánovať a následne si bezobslužne užiť aj celý splav. Proces je plne automatizovaný a prebieha cez mobilnú aplikáciu. V praxi to vyzerá tak, že po rezervácii si záujemcovia svoje plavidlo aj všetko potrebné príslušenstvo pre splav prevezmú z tzv. nadrozmerných smart schránok," uviedol.



Partnerom projektu je aj organizácia Košice Región Turizmus. Jej výkonná riaditeľka Lenka Vargová Jurková poukázala na rastúci záujem o rekreačné vodáctvo. "Aktuálne spustený systém samoobslužných požičovní kajakov pobeží v prvom roku v testovacej prevádzke, a tak chcem používateľov tejto novej služby poprosiť o spoluprácu v prípade, že sa stretnú s nejakým nedostatkom, aby ho prevádzkovateľovi operatívne nahlásili. My sa budeme následne snažiť s dodávateľom systému službu zlepšovať," uviedla.







Systém bude prevádzkovaný v letných mesiacoch od 1. júna do 30. septembra. Lode si je možné zapožičať od 8.00 do 18.00 h. Splav je nutné ukončiť pred zotmením.



Začiatočníkom sa pred splavom odporúča absolvovanie kurzu kajakovania alebo splavenie pod dohľadom inštruktora. Tieto možnosti zabezpečuje prevádzkovateľ systému Splavujeme.sk.



Zapojené slovenské obce zrealizovali v rámci projektu aj viaceré doplnkové aktivity. Vybudovali prvky drobnej návštevníckej infraštruktúry podporujúcej rekreáciu v okolí rieky alebo organizovali sprievodné podujatia.



Košice Región Turizmus informoval, že z projektu tiež zakúpili prívesy pre prevoz lodí a bicyklov, bicykle a e-bicykle, detské kajaky, paddleboardy, raft, turistické kajaky s výstrojom, vybavenie pre lukostreľbu a ďalšie vybavenie pre servis a údržbu lodi a okolia samoobslužných kontajnerov. Vytvorená bola aj webstránka www.dolinahornadu.sk s informáciami o aktivitách, tipoch na výlety či podujatiach organizovaných v povodí Hornádu.