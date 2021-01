Na hornej Nitre obnovili značenie na viac ako 190 kilometroch trás

Handlová 18. januára (TASR) - Prievidzskí značkári vlani obnovili značenie na viac ako 190 kilometroch turistických trás v okresoch Prievidza a Partizánske. Okrem turistického značenia zabezpečili v regióne i osadenie nových smerovníkov či stojanov s mapami. V tomto roku plánujú vo svojej činnosti pokračovať.



"V roku 2020 sa nám podaril vynikajúci výsledok. Označkovali sme 191,1 kilometra turistických trás pre pešiu turistiku, z toho bolo 50 kilometrov pre zimnú bežkársku turistiku," povedal inštruktor značenia z Komisie značenia regiónu Prievidza Klubu slovenských turistov František Šiller.



Označenie 118,7 kilometra trás podľa neho podporil vyšší územný celok, Trenčiansky samosprávny kraj. "Vďaka ich podpore sa nám podarilo aj obnoviť značenie, natrieť smerovníky novými farbami, s ich podporou sa podarilo umiestniť i stojany s mapou. Stojanov sme umiestnili v našom regióne šesť, v Handlovej pred hotelom Baník, Ráztočne, Cigli, na Sekaninách, v Klátovej Novej Vsi a Klížskom Hradišti," priblížil.



Vlani sa značkárom podarilo rovnako umiestniť dva nové smerovníky pre lyžiarsku turistiku, tie sú na Remate a v Handlovej. "Lyžiarske smerovníky a lyžiarske trasy sú prioritne určené v zimnom období pre bežkárov. V lete ich môžu využívať peší turisti. Rozdiel je len vo farbe, vodiace biele pásy sú nahradené oranžovými, aby v prípade snehovej pokrývky naviedli bežkára na správnu trasu," vysvetlil Šiller. Na obnove značenia v roku 2020 sa podieľalo sedem vyškolených a traja pomocní značkári, ako i jedna pomocná značkárka.



"V sezóne 2021 plánujeme označiť 180 kilometrov trás, do toho patria aj lyžiarske trasy. Máme záujem urobiť i niekoľko preložení trás v našom regióne. Je to práve žltá trasa, ktorá ide zo železničnej stanice Prievidza smerom na Veľký Grič. Túto trasu by sme chceli presmerovať popod Hradisko, ktoré je v Hradci, lebo doposiaľ tento zaujímavý bod obchádza," avizoval Šiller.



Značkári majú podľa neho v pláne postaviť i nový smerovník pri židovskom cintoríne v Prievidzi, okrem iného majú záujem vyznačiť i jednu novú lyžiarsku trasu, ktorá bude začínať na Fačkovskom sedle a bude smerovať pod Reváň.



Pandémia nového koronavírusu sa podpísala i pod návštevnosť ľudí v prírode a na turistických trasách. "Veľmi sa tomu tešíme a ešte viac vítame, pokiaľ sú turisti disciplinovaní a za sebou nenechávajú množstvo odpadkov. Vždy, keď stretneme nejakého turistu počas značkovania, tak si povieme, že to má význam," dodal Šiller.