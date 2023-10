Na hornej Nitre vyhral Smer-SD pred Hlasom-SD a PS

Prievidza/Bánovce nad Bebravou 2. októbra (TASR) - Predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR na hornej Nitre v sobotu (30. 9.) vyhral Smer-SD. Druhý skončil Hlas-SD a tretie Progresívne Slovensko (PS). Víťaz celoslovenských parlamentných volieb dominoval v drvivej väčšine obcí okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Smer-SD získal v okrese Prievidza 30,19 percenta hlasov. Druhý Hlas-SD mal 16,61 percenta a tretie PS malo 15,90 percenta. Do parlamentu voliči v okrese posunuli SNS (7,70 percenta) i Republiku (6,21 percenta), ktorá sa do NR SR nakoniec nepôjde. SaS získala v okrese 5,22 percenta. Pred bránami NR SR by podľa tamojších výsledkov skončila koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia (KÚ) a Za ľudí (5,91 percenta) a KDH (4,20 percenta). Smer-SD vyhral vo všetkých 48 obciach a troch zo štyroch miest Prievidzského okresu. Výnimkou boli len Bojnice, kde voliči najviac hlasov odovzdali PS.



Svoj hlas mohlo v parlamentných voľbách v okrese Prievidza odovzdať 107.569 voličov, volebná účasť tam dosiahla 69,97 percenta.



V okrese Partizánske získal celoslovenský víťaz volieb 32,53 percenta hlasov, druhý Hlas-SD mal 16,02 percenta a tretie PS 13,62 percenta. Do parlamentu voliči posunuli i SNS (7,16 percenta), KDH (7 percent). Koalícia OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí (5,63 percenta) by sa do parlamentu, naopak, nedostala, rovnako ako SaS (4,87 percenta). Republika mala v okrese 5,59 percenta. Smer-SD vyhral vo všetkých 22 obciach okresu i v meste Partizánske. V okrese Partizánske mohlo svoj hlas odovzdať 35.862 voličov, volebná účasť tam dosiahla 70,94 percenta.



Strana Smer-SD v okrese Bánovce nad Bebravou získala 32,24 percenta odovzdaných hlasov, Hlas-SD 17,96 percenta a tretie PS 13,98 percenta. Do NRSR voliči hlasmi posunuli i SNS (6,89 percenta) a KDH (5,72 percenta). Do parlamentu by sa dostala aj Republika (5,43 percenta), pred jeho bránami by skončili koalícia OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí (6,15 percenta) a SaS (4,72 percenta). Smer-SD vyhral v 41 obciach okresu i v okresnom meste, výnimkou bola len obec Žitná-Radiša, kde voliči najviac hlasov odovzdali PS. Bánovský okres mal 28.982 oprávnených voličov, volebná účasť tam dosiahla 72,97 percenta.