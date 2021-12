Na hornom Zemplíne sa dá zatiaľ lyžovať len v Zámutove

Zámutov 30. decembra (TASR) – V regióne horného Zemplína sa dá po uvoľnení protipandemických opatrení zatiaľ lyžovať len v stredisku Ski Zámutov vo Vranovskom okrese. Či dobrovoľníci z Telovýchovnej jednoty (TJ) Spartak Vihorlat Snina spustia jeden z dvoch vlekov v obci Parihuzovce v okrese Snina v piatok 7. januára, bude závisieť od počasia.



"Chvalabohu, po štyroch rokoch nám vyšiel mráz na Vianoce. Buď fungujete na Vianoce, alebo sa to neoplatí," skonštatoval pre TASR majiteľ Ski Zámutov Matúš Michľo s tým, že prevádzku na dvoch vlekoch tu spustili 23. decembra a po umelom dosnežení o dva dni i na treťom. Bez umelého snehu sa v stredisku vzhľadom na charakter regiónu a nízku nadmorskú výšku nezaobídu, vysvetlil.



Stredisko poskytujúce aj službu požičovne lyžiarskeho výstroja sa podľa Michľa teší záujmu verejnosti, návštevníci tiež rešpektujú jeho fungovanie v režime OP. "Mali sme tu zatiaľ dvoch bez COVID pasov, ale situáciu nakoniec pochopili a odišli," doplnil s tým, že kontrolám COVID pasov lyžiarov venujú v zariadení náležitú pozornosť. "Kontrolujeme každého lyžiara, aby zaočkovaný nemohol kúpiť lístky i pre nezaočkovaných, nechcem, aby tu náhodou vzniklo nejaké ohnisko."



Lyžovať by lyžiarom po ročnej prestávke spôsobenej protipandemickými opatreniami chceli umožniť tento rok aj v Parihuzovciach. "Chceli by sme spustiť vlek 7. januára, ale uvidíme, či sa to podarí, sneh nám mizne jedna radosť," povedal pre TASR Ján Špitalik, štatutárny zástupca TJ Spartak Vihorlat Snina, ktorá areál prevádzkuje s tým, že keďže fungujú len na dobrovoľníckej báze a počas víkendov, umelé zasnežovanie nemajú.